Bosna Hersekli Öğrencilerden Sırp Öğrencilere Destek Gösterisi

Saraybosna'da Destek Eylemi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosnada bir araya gelen üniversite öğrencileri, Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki tren istasyonunda gerçekleşen trajik olayda hayatını kaybedenlerin anısına destek gösterisi düzenledi. 1 Kasım’da beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin yaşamını yitirmesi üzerine başlayan protestolara katıldılar.

"Tek Dünya, Tek Mücadele" Sloganı

Bosnalı öğrenciler, eylemlerini "tek dünya, tek mücadele" sloganıyla gerçekleştirdi. Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'daki olayın derinlemesine aydınlatılmasını talep ederek, göstericilere destek verdiklerini ifade etti.

Can Kaybı ve Soruşturma

Saraybosna'daki üniversite öğrencileri, aynı zamanda Bosna Hersek’te 4 Ekim’de meydana gelen sel felaketi sonrası yetkililerin ihmaline de dikkat çekerek, "Jablancica trajedi değil suç, elleriniz kanlı" yazılı pankart açtı. Olayda 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ayrıca, ağır yaralı iki kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı.

İstifalar ve Gözaltılar

Tren istasyonundaki kazanın ardından, İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 11 kişi gözaltına alınırken, Bakan Vesic de aralarında bulunduğu kişiler sorguya alındı. 2021 yılında yapılan onarım çalışmalarında ihmal olduğu iddia edilmişti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bir araya gelen üniversite öğrencileri, Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin ölümüne yol açan olaya tepki eylemlerini sürdüren Sırp öğrencilere destek verdi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bir araya gelen üniversite öğrencileri, Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin ölümüne yol açan olaya tepki eylemlerini sürdüren Sırp öğrencilere destek verdi.