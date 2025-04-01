Boston'da Kamyon Yayalara Çarptı: 6 Yaralı

Boston'da Kamyon Kazası: 6 Kişi Yaralandı

ABD'nin Boston kentinde, Harrison ve Kneeland caddelerinin kavşağında bir kamyon, kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Olay sonucunda 6 kişi yaralandı ve bunlardan 2'sinin durumu ağır olarak bildirildi.

Boston Polis Departmanı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kazanın ayrıntılarını paylaştı. Nakliye amaçlı kullanılan kiralık bir kamyonun yayalara çarptığı olayda yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili olarak bağımsız bir inceleme sürecine başladıklarını ve olayın kaza olduğuna inandıklarını belirtti. Şu ana kadar terör saldırısı endişelerini destekleyecek herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulandı.