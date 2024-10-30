Botsvana Halkı Genel Seçim İçin Sandık Başında

Botsvana'da Genel Seçimler Gerçekleştiriliyor

Güney Afrika'da yer alan Botsvana, Ulusal Meclis üyelerini seçmek üzere sandık başına gitmekte. Ülkede yaklaşık bir milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemleri, 19.00'a kadar sürecek.

Geçmişin İzinde 13. Genel Seçim

Botsvana, 1966 yılında İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana bu yıl 13. genel seçimini gerçekleştirmiş oldu. Seçimler sonucunda seçilecek olan milletvekilleri, gelecek ay yapılacak oylamada Ulusal Mecliste devlet başkanını belirleyecek.

Devlet Başkanlığı İçin 4 Aday Yarışacak

Bu yıl yapılan genel seçimlere 6 parti katılmakta. Botsvana Bağımsız Seçim Komisyonuna (IEC) göre, devlet başkanlığı için 4 aday yarışacak. Adaylar arasında mevcut devlet başkanı Mokgweetsi Masisi de yer almakta. Masisi, 58 yıldır iktidarda olan Botsvana Demokratik Partisi'nin (BDP) adayı olarak yeniden başkanlık için mücadele veriyor.

Rakipler Kimler?

Masisi'nin en büyük rakibi, Demokratik Değişim Şemsiyesi (UDC) adayı Duma Boko olarak dikkat çekiyor. 54 yaşındaki Boko, Masisi’yle sağlam bir rekabet içerisindedir. Ayrıca, eski devlet başkanı Ian Khama'nın desteklediği Botsvana Yurtsever Cephesi (BPF) lideri Mephato Reatile ve Botsvana Kongre Partisi (BCP) lideri Dumelang Saleshando da diğer adaylar arasında bulunmaktadır.

Katılımın artırılması adına 30 ve 31 Ekim tarihlerinin resmi tatil olarak ilan edildiği bildirildi. Seçim sonuçlarının ise oy verme işlemlerinin bitiminde, yani 19.00'dan sonra kademeli olarak açıklanması bekleniyor.