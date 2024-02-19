Böyle trafik cezası görülmedi! Bunu yapan bir daha yola çıkmaya tövbe edecek

Yeni cezalar fahiş şekilde artıyor! Bu hatayı sakın yapmayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRAFİK CEZALARI ARTIYOR

Yeni seneyle birlikte birçok alana zam gelirken artış gösteren alanlardan biri de trafik cezaları oldu. Yeni seneyle birlikte trafik cezalarına yüksek oranda zam yapıldı.





Araç sahiplerinin trafik kurallarına uymaları ve kazaların engellenmesi için uygulanan trafik cezaları rekor şekilde arttı. Araç muayeneleri de önem taşıyor ve zamanında araç muayenesi yaptırmayan kişilere fahiş şekilde cezalar uygulanıyor. Bu sebeple araçlarınızın muayenesini zamanında yaptırarak cezalardan kurtulabilirsiniz.