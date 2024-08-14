Bozcaada'da Tarım Arazisinde Yangın, Ormana Sıçradı

Bozcaada'da Yangın Alarmı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın nedeniyle büyük bir tedirginlik yaşandı. Yangının, rüzgarın etkisiyle çevre ormanlık alana sıçradığı bildirildi.

Yangın Müdahalesi Başladı

Tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlayan yangın, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle fark edildi. Olay yerine Bozcaada Belediyesi itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.

Orman Ekipleri İletişime Geçti

Yangının yayıldığı ormanlık alanda kontrol sağlamak için Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan 3 helikopter ve 3 uçakla, karadan ise pek çok ekiple söndürme çalışmalarına başladı.

Vatandaşlardan Destek

Bozcaada'daki bu zor durumda, yerel halk da su tankerleriyle yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için sahada yer alıyor.

Belediye Başkanı Sahada

Bozcaada'nın Belediye Başkanı Yahya Göztepe, yangın söndürme çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak amacıyla olay yerine intikal ederek ekiplere destek veriyor.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.