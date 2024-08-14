Bozcaada'da Tarım Arazisinde Yangın, Ormana Sıçradı

Bozcaada'da Yangın Alarmı
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın nedeniyle büyük bir tedirginlik yaşandı. Yangının, rüzgarın etkisiyle çevre ormanlık alana sıçradığı bildirildi.
Yangın Müdahalesi Başladı
Tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlayan yangın, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle fark edildi. Olay yerine Bozcaada Belediyesi itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.
Orman Ekipleri İletişime Geçti
Yangının yayıldığı ormanlık alanda kontrol sağlamak için Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan 3 helikopter ve 3 uçakla, karadan ise pek çok ekiple söndürme çalışmalarına başladı.
Vatandaşlardan Destek
Bozcaada'daki bu zor durumda, yerel halk da su tankerleriyle yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için sahada yer alıyor.
Belediye Başkanı Sahada
Bozcaada'nın Belediye Başkanı Yahya Göztepe, yangın söndürme çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak amacıyla olay yerine intikal ederek ekiplere destek veriyor.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.