Bozcaada'da Tarım, Biyoçeşitlilik ve Çevre Eğitimi Projesi başladı

Bozcaada’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bozcaada Doğayı Koruma Kültür ve Sanat Derneği ortaklığıyla 'Tarım, Biyoçeşitlilik ve Çevre Eğitimi Projesi' hayata geçirildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 16:44
Bozcaada'da Tarım, Biyoçeşitlilik ve Çevre Eğitimi Projesi başladı

Bozcaada'da 'Tarım, Biyoçeşitlilik ve Çevre Eğitimi' Projesi başladı

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bozcaada Doğayı Koruma Kültür ve Sanat Derneği koordinasyonunda gerçekleştirilen Tarım, Biyoçeşitlilik ve Çevre Eğitimi Projesi için açılış programı düzenlendi.

Açılış Programı ve Katılımcılar

Açılış programı ve ilk eğitim faaliyeti, Halk Eğitimi Merkezi Salonunda yapıldı. Programa Bozcaada Kaymakamı Oğuzhan Altunay, üniversite temsilcileri, akademisyenler, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlk Eğitim: Amfibiler ve Sürüngenler

Projenin ilk eğitim etkinliğinde öğrenciler, amfibiler ve sürüngenler başlığı altında biyoçeşitlilik konusunda bilgilendirildi. Alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen oturumlarda hem teorik bilgiler paylaşıldı hem de uygulamalı çalışmalar yapıldı.

Proje, yerel düzeyde tarım bilinci, biyoçeşitliliğin korunması ve çevre eğitiminin güçlendirilmesini hedefliyor.

ÇANAKKALE’NİN BOZCAADA İLÇESİNDE FARKINDALIK OLUŞMASI İÇİN DÜZENLENEN TARIM, BİYOÇEŞİTLİLİK VE...

ÇANAKKALE’NİN BOZCAADA İLÇESİNDE FARKINDALIK OLUŞMASI İÇİN DÜZENLENEN TARIM, BİYOÇEŞİTLİLİK VE ÇEVRE EĞİTİMİ PROJESİ BAŞLADI.

ÇANAKKALE’NİN BOZCAADA İLÇESİNDE FARKINDALIK OLUŞMASI İÇİN DÜZENLENEN TARIM, BİYOÇEŞİTLİLİK VE...

