Bozdağ Film Platoları, Ziyaretçilere Kültür Rotası Sunuyor

Bozdağ Film Platoları, 2025 sezonunda ziyaretçilerine yönelik özel kampanyalarla kültürel deneyimi zenginleştirmeyi hedefliyor. Açıklamalara göre, yeni döneme özel geleneksel okçuluk deneyim parkurları, binicilik alanları, etkinlik atölyeleri ve tematik yeme içme gösterileri gibi etkileşimli aktiviteler sunulacak.

Bu aktiviteler, hem bireysel ziyaretçiler hem de aileler, okul grupları ve kültür turlarına katılan misafirler için kapsamlı bir kültür rotası oluşturmayı amaçlıyor.

Platoların özgün prodüksiyonu olan "Atların Destanı", profesyonel biniciler ve özel eğitimli atlarla gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk ve tek atlı sahne gösterisi olma özelliği taşıyor. Bu gösteride, Osman Bey ve Bala Hatun'un aşkı, Kayı Obası'nın dirilişi gibi tarihi temalar, gerçek set atmosferinde yüksek tempolu kalografi ve akrobasi performanslarıyla sunuluyor.

Bunların yanı sıra, platolar bünyesindeki Söğüt 1299 Restoranı da Osmanlı ve Selçuklu mutfaklarından ilham alan reçeteleriyle "yaşayan mutfak" konseptini hayata geçiriyor.

Ayrıca Har Sanatı bölümü, Selçuklu ve Osmanlı mimari estetiğini çağdaş sanat anlayışı ile harmanlayan özel bir alan sunarak, kültürel belleği sanat yoluyla ziyaretçilere aktarıyor. Mimari motiflerle bezeli, el işçiliği ile hazırlanmış onlarca farklı tasarım da burada sergileniyor.

Bozdağ Film Platoları, aile paketleri, grup turları, okul gezileri ve etkinlik organizasyonlarına yönelik avantajlı kampanyalarla yeni bir seyahat destinasyonu olarak ön plana çıkıyor.

Bozdağ Film Platoları, 2025 sezonunda ziyaretçilerine yönelik özel kampanyalarla kültürel deneyimi zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Bozdağ Film Platoları, 2025 sezonunda ziyaretçilerine yönelik özel kampanyalarla kültürel deneyimi zenginleştirmeyi amaçlıyor.