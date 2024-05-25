“Bozdoğan-40” operasyonu ile gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı tarafından ortak bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, “Bozdoğan-40” operasyonu düzenlendiğini ve bu operasyonda gri listede bulunmakta olan Sofi kod isimli terörist Mehmet Yıldırım’ın öldürüldüğünü duyurdu.

Etkisiz hale getirilen şahsın, daha önce 8’i güvenlik görevlisi olmak üzere 23 kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan eylemlerin failleri arasında yer aldığı bilgisi de paylaşıldı.

Teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada bir jandarmanın da yaralandığını belirten Yerlikaya, askerin sağlık durumunun iyi olduğu ifade etti.