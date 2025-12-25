Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel'den Regaip Kandili Mesajı

Başkan Özel'den Kandil Tebriği

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özel, Regaip Kandili'nin rahmet, bereket ve manevi arınma açısından önemli bir gece olduğuna dikkat çekti ve şu ifadelere yer verdi:

Karanlıklarımızı aydınlatan, rahmet ve bereket kapılarını aralayan bu mübarek gecenin; başta hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyorum. Dualarımızın kabul, gönüllerimizin ferah olduğu bir Regaip Kandili temenni ediyorum

Başkan Özel, Regaip Kandili'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını dileyerek tüm vatandaşların kandilini tebrik etti.

