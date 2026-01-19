Bozdoğan’da Askere Uğurlama: Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı Hediye Edildi

Yazıkent Kızılcakır’daki törene yoğun katılım oldu

Aydın’ın Bozdoğan ilçesine bağlı Yazıkent Mahallesi Kızılcakır mevkiinde, vatani görevlerini yerine getirmek üzere askere gidecek gençler için asker yemeği ve eğlence programı düzenlendi. Etkinlik, mahalle sakinleri ve gençlerin ailelerinin katılımıyla yoğun ilgi gördü.

Programa evsahipliği yapan Bozdoğan Belediyesi tarafından askere gidecek gençlere çeşitli hediyeler takdim edildi. Tören kapsamında gençlere belediye adına Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye edildi.

Hediyeleri teslim eden Bozdoğan Belediye Meclis Üyesi Harun Yağcıoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel’in selamlarını ileterek gençlere temennide bulundu. Yağcıoğlu, "Ayağınıza taş değmesin, sağ salim gidip gelin. Şimdiden hayırlı tezkereler" ifadelerini kullandı.

Program boyunca aileler ve mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterirken, tören sıcak ve destekleyici bir atmosferde tamamlandı.

