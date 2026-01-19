Antakya Şükrü Balcı Caddesi'nde Asfaltlama: Otobüs Terminali Bölgesi Yenilendi

Antakya Şükrü Balcı Caddesi'nde asfaltlama tamamlandı

Otobüs terminali çevresi yenilenerek ulaşım rahatlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya Otobüs Terminali’nin de yer aldığı Şükrü Balcı Caddesinde kapsamlı asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), il genelinde ulaşımı daha rahat ve konforlu hâle getirmek amacıyla yol bakım ve onarım çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Antakya ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve Antakya Otobüs Terminali’nin de yer aldığı cadde üzerindeki, inşaat çalışmalarından kaynaklı ağır tonajlı araçların neden olduğu yoldaki bozulmaları giderdi.

Büyükşehir ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, caddenin bozuk olan bölümlerinde asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

Fen İşleri Dairesi yetkilileri, il genelinde güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım ağı oluşturmak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini bildirdi.

