DOLAR
42,56 0%
EURO
49,65 0%
ALTIN
5.769,01 0%
BITCOIN
3.895.913,93 0%

Bozdoğan'da Doğal Mantarlar: Lezzet ve Tehlike Bir Arada

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde doğal mantarlar sofraları süslüyor; satıcılar benzer türlerle karışma ve ölüm riskine karşı uyarıyor.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:25
Bozdoğan'da Doğal Mantarlar: Lezzet ve Tehlike Bir Arada

Bozdoğan'da Doğal Mantarlar: Lezzet ve Tehlike Bir Arada

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi sınırlarında, dağlık ve ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen mantarlar lezzetiyle ilgi çekiyor. Ancak bilinçsiz toplamanın ölüme varan sağlık riskleri taşıdığı uyarıları yapılıyor.

Tezgahlarda çeşit ve fiyatlar

Doğadan toplanan mantarlar bölge halkının vazgeçilmezi olurken, satıcılar görünmeyen tehlikelere dikkat çekiyor. Bozdoğan'da mantar satışı yapan Muammer Bozyiğit şunları söyledi: "Kırmızı, beyaz ve mor çıntar çeşitlerimiz var. Beyaz çıntarın kilosu 100 TL, kırmızı ise daha çok tanınıyor ve kilosu 300 TL. Kırmızı çıntarın lezzeti biraz daha farklı. Ayrıca kuzu göbeği adı verilen mantar çeşidimiz de var ancak mevsimi geçti"

Toplama uyarıları

Bozyiğit, mantar toplamanın büyük dikkat gerektirdiğini vurguladı: "Toplarken çok dikkat edilmesi lazım. Allah korusun, bu üründen zehirlenen çok oluyor. Çıntara benzeyen farklı mantar çeşitleri var. 70-80 mantar türü birbirine çok benziyor ve zehirlenmeler öldürücü olabiliyor"

Tüketim önerileri

Satıcı, doğadan toplanan mantarların yemeklere farklı tatlar kattığını belirterek hazırlama yöntemlerini paylaştı: "Mantar yıkandıktan sonra haşlanıp tüketilebilir, kızartılarak da yenebilir. Haşlayıp kavurduğunuzda ise yemesi daha rahat olur"

AYDIN'IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE DAĞLIK VE ORMANLIK ALANLARDA DOĞAL OLARAK YETİŞEN MANTARLAR LEZZETİYLE...

AYDIN'IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE DAĞLIK VE ORMANLIK ALANLARDA DOĞAL OLARAK YETİŞEN MANTARLAR LEZZETİYLE VATANDAŞLARIN İŞTAHINI KABARTIRKEN, BİLİNÇSİZ TOPLANDIĞINDA İSE ÖLÜME KADAR UZANAN CİDDİ TEHLİKELERİ BERABERİNDE GETİRİYOR. TEZGAHLARDA YERİNİ ALAN DOĞAL MANTARLAR DAMAKLARI ŞENLENDİRSE DE SATICILAR VATANDAŞLARI DİKKATLİ OLMALARI KONUSUNDA UYARIYOR.

AYDIN'IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE DAĞLIK VE ORMANLIK ALANLARDA DOĞAL OLARAK YETİŞEN MANTARLAR LEZZETİYLE...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Tır, Fırtınada Motosikletliye 'Rüzgar Kıran' Oldu
2
Germencik'te Temizlik Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
3
Reyhanlı'da 10 Yaşındaki Amir Kurtarıldı — Baba: "Dayı En Ağır Cezayı Almalı"
4
Erzincan'da Kayalıklarda Mahsur Kalan 11 Keçi 3 Saatlik Operasyonla Kurtarıldı
5
Başakşehir'de Kardeş Kavgası: Sopa, Kemer ve Bıçakla Yaralanma — 12 Gözaltı
6
Denizli'ye Modern Yaşariye-Mustafa Dede Aile Sağlığı Merkezi Açıldı
7
Erzurum'da Geri Dönüşüm Ustası Abdulkadir Şimşek

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi