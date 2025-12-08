Bozdoğan'da Doğal Mantarlar: Lezzet ve Tehlike Bir Arada

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi sınırlarında, dağlık ve ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen mantarlar lezzetiyle ilgi çekiyor. Ancak bilinçsiz toplamanın ölüme varan sağlık riskleri taşıdığı uyarıları yapılıyor.

Tezgahlarda çeşit ve fiyatlar

Doğadan toplanan mantarlar bölge halkının vazgeçilmezi olurken, satıcılar görünmeyen tehlikelere dikkat çekiyor. Bozdoğan'da mantar satışı yapan Muammer Bozyiğit şunları söyledi: "Kırmızı, beyaz ve mor çıntar çeşitlerimiz var. Beyaz çıntarın kilosu 100 TL, kırmızı ise daha çok tanınıyor ve kilosu 300 TL. Kırmızı çıntarın lezzeti biraz daha farklı. Ayrıca kuzu göbeği adı verilen mantar çeşidimiz de var ancak mevsimi geçti"

Toplama uyarıları

Bozyiğit, mantar toplamanın büyük dikkat gerektirdiğini vurguladı: "Toplarken çok dikkat edilmesi lazım. Allah korusun, bu üründen zehirlenen çok oluyor. Çıntara benzeyen farklı mantar çeşitleri var. 70-80 mantar türü birbirine çok benziyor ve zehirlenmeler öldürücü olabiliyor"

Tüketim önerileri

Satıcı, doğadan toplanan mantarların yemeklere farklı tatlar kattığını belirterek hazırlama yöntemlerini paylaştı: "Mantar yıkandıktan sonra haşlanıp tüketilebilir, kızartılarak da yenebilir. Haşlayıp kavurduğunuzda ise yemesi daha rahat olur"

