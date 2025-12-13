DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.851.875 0,06%

Bozdoğan'da Hamsi Revaçta: Tezgahlarda Hamsi, İstavrit ve Sardalya

Aydın'ın Bozdoğan'ında balıkçı Mehmet Bekem, hamsi, istavrit ve sardalyanın en çok tercih edildiğini, kışla talebin arttığını ve fiyatları açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 16:16
Bozdoğan'da Hamsi Revaçta: Tezgahlarda Hamsi, İstavrit ve Sardalya

Bozdoğan'da hamsi revaçta: Tezgahların ilk tercihi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde balıkçılık yapan Mehmet Bekem, tezgahlarında hamsi başta olmak üzere istavrit ve sardalya'nın yoğun ilgi gördüğünü, satışların hızlı tükendiğini aktardı.

Kışın artan talep ve sağlık vurgusu

Soğuyan hava şartlarıyla birlikte balık tüketimine olan ilginin arttığını söyleyen Bekem, kış aylarında balık çeşitliliğinin çoğaldığını ve bunun vatandaşların sofralarına daha fazla balık getirdiğini belirtti. Bekem, balığın sadece sofraları şenlendiren bir ürün olmadığını, aynı zamanda güçlü bir şifa kaynağı olduğunu ifade ederek ilçe genelinde her ailenin sofrasına balığın girmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Besin değeri ve düzenli tüketimin faydaları

Türüne göre lezzet ve besin değerinin değiştiğini, düzenli balık tüketiminin vücuda birçok katkı sunduğunu belirten Bekem, haftada iki kez balık tüketenlerin hem daha enerjik hissettiklerini hem de kronik hastalıklara karşı daha dirençli olduklarını söyledi.

Pazar günleri, çeşitlilik ve fiyatlar

Bekem, satışların bu yıl bereketli geçtiğini ifade ederek Cuma günleri pazar alanının küçük olması nedeniyle çeşitlerin sınırlı kaldığını, Salı günleri ise büyük balıkların tezgahlarda yerini aldığını aktardı. Bekem, en fazla tercih edilen balık çeşidinin hamsi olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

"En fazla tercih edilen ve sorulan balık çeşidimiz hamsi. Bunun yanında istavrit, sardalya gibi balıklar fazla satılıyor. Balıkların çeşitlerine göre lezzetleri farklı, insanların damak zevkleri de ayrı ayrı. Balıklar taze olarak İzmir halinden geliyor. Müşterilerimiz kendi beğendikleri balıkları her zaman gelip taze taze alıp gidiyorlar. Şükür satışlarımız güzel. Büyük balıklarımız da bulunuyor. Salı günleri çeşitlerimiz çok oluyor, ama Cuma günleri pazarımız çok büyük olmadığı için balığımız da az ve belirli çeşitler geliyor. Hamsi ve sardalyayı 200 TL’den satışa sunuyoruz. Kopez çeşidimiz ise 100 TL. O balığı da kendimiz temizlemediğimiz için vatandaşlarıma uygun fiyattan sunuyoruz"

AYDIN'IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE BALIKÇILIK YAPAN MEHMET BEKEM, TEZGAHLARINDA HAMSİ BAŞTA OLMAK ÜZERE...

AYDIN'IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE BALIKÇILIK YAPAN MEHMET BEKEM, TEZGAHLARINDA HAMSİ BAŞTA OLMAK ÜZERE İSTAVRİT VE SARDALYANIN İLGİ GÖRDÜĞÜNÜ BELİRTEREK TEZGAHLARDA HIZLICA TÜKENDİĞİNİ BELİRTTİ.

AYDIN'IN BOZDOĞAN İLÇESİNDE BALIKÇILIK YAPAN MEHMET BEKEM, TEZGAHLARINDA HAMSİ BAŞTA OLMAK ÜZERE...

İLGİLİ HABERLER

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da 93 Yaşındaki Abdurrahman Altıntaş Evine 1 Km Uzaklıkta Ölü Bulundu
2
Ankara Altındağ'da Tezveren Sultan Türbesi'ne Otomobil Çarptı
3
Ankara'da Sahte İlaç Operasyonu: 2,4 Milyon TL Değerinde 8.100 Ürün Ele Geçirildi
4
Bozdoğan'da Hamsi Revaçta: Tezgahlarda Hamsi, İstavrit ve Sardalya
5
Bursa'da kamyonetin çarptığı scooter sürücüsü hayatını kaybetti
6
Ankara'da Yasa Dışı Etil Alkol Operasyonu: 2 Gözaltı, 5 Ton Ele Geçirildi
7
Kırşehir'de 1 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama