Bozdoğan'da Hamsi Revaçta: Tezgahlarda Hamsi, İstavrit ve Sardalya

Bozdoğan'da hamsi revaçta: Tezgahların ilk tercihi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde balıkçılık yapan Mehmet Bekem, tezgahlarında hamsi başta olmak üzere istavrit ve sardalya'nın yoğun ilgi gördüğünü, satışların hızlı tükendiğini aktardı.

Kışın artan talep ve sağlık vurgusu

Soğuyan hava şartlarıyla birlikte balık tüketimine olan ilginin arttığını söyleyen Bekem, kış aylarında balık çeşitliliğinin çoğaldığını ve bunun vatandaşların sofralarına daha fazla balık getirdiğini belirtti. Bekem, balığın sadece sofraları şenlendiren bir ürün olmadığını, aynı zamanda güçlü bir şifa kaynağı olduğunu ifade ederek ilçe genelinde her ailenin sofrasına balığın girmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Besin değeri ve düzenli tüketimin faydaları

Türüne göre lezzet ve besin değerinin değiştiğini, düzenli balık tüketiminin vücuda birçok katkı sunduğunu belirten Bekem, haftada iki kez balık tüketenlerin hem daha enerjik hissettiklerini hem de kronik hastalıklara karşı daha dirençli olduklarını söyledi.

Pazar günleri, çeşitlilik ve fiyatlar

Bekem, satışların bu yıl bereketli geçtiğini ifade ederek Cuma günleri pazar alanının küçük olması nedeniyle çeşitlerin sınırlı kaldığını, Salı günleri ise büyük balıkların tezgahlarda yerini aldığını aktardı. Bekem, en fazla tercih edilen balık çeşidinin hamsi olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

"En fazla tercih edilen ve sorulan balık çeşidimiz hamsi. Bunun yanında istavrit, sardalya gibi balıklar fazla satılıyor. Balıkların çeşitlerine göre lezzetleri farklı, insanların damak zevkleri de ayrı ayrı. Balıklar taze olarak İzmir halinden geliyor. Müşterilerimiz kendi beğendikleri balıkları her zaman gelip taze taze alıp gidiyorlar. Şükür satışlarımız güzel. Büyük balıklarımız da bulunuyor. Salı günleri çeşitlerimiz çok oluyor, ama Cuma günleri pazarımız çok büyük olmadığı için balığımız da az ve belirli çeşitler geliyor. Hamsi ve sardalyayı 200 TL’den satışa sunuyoruz. Kopez çeşidimiz ise 100 TL. O balığı da kendimiz temizlemediğimiz için vatandaşlarıma uygun fiyattan sunuyoruz"

