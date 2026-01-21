Gaziosmanpaşa'da Led Ekranlar Ay-Yıldızlı Bayraklarla Donatıldı

Gaziosmanpaşa'da Ekranlar Ay-Yıldızla Donatıldı

Provokasyona kararlı tepki

Türk bayrağına yönelik yapılan çirkin saldırının ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçe genelindeki tüm led ekranlara ay yıldızlı bayraklar yansıttı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik düzenlenen saldırıyı kınadı. Karadeniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli bağımsızlığımızın sembolü şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen hain saldırıyı lanetliyorum. Bayrağımıza uzanan eller, birliğimizi ve kardeşliğimizi asla bozamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Belediye, bu provokasyon girişimine karşı kararlı bir duruş sergilemek amacıyla ilçenin dört bir yanındaki led ekranları ay yıldızlı bayraklarla süsledi.

