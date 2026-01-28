Bozkır'da 'Gençliğe Değer' Ara Dönem Eğitim Kampı Sona Erdi

Konya'nın Bozkır ilçesinde düzenlenen kamp, gençlerin gelişimine odaklandı

Konya’nın Bozkır ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Gençliğe Değer Ara Dönem Eğitim Kampı' başarıyla sona erdi.

21-23 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen kamp, erkek ve kız öğrencilerin katılımıyla icra edildi. Programın temel hedefi, gençlerin bilgi, ahlak, adalet ve merhamet değerleriyle yetişmelerine katkı sağlamak ve gençlik çalışmalarının sürekliliğini korumaktı.

Kampın açılışına ve programlara Bozkır İlçe Müftüsü Hakan Aksan ile Şube Müdürü Abdullah Yavaşoğlu da iştirak etti. İlçe Müftüsü Aksan, program boyunca emek veren kurs yöneticileri ve eğitimcilere teşekkür etti.

Kampın sonunda öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Aksan, gençlere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

