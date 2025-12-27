DOLAR
Beyşehir’de Hayvan Sağlığına Sıkı Takip: Şap ve Brusella Aşıları Devam Ediyor

Beyşehir'de hayvan sağlığı ekipleri, şap ve brusella aşılaması ile kontrolleri sürdürerek güvenli hayvansal üretim hedefliyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:46
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, besi hayvanlarının sağlığını korumak ve tüketiciye güvenilir, sağlıklı hayvansal ürünler ulaştırmak amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Uygulamalar ve Denetimler

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hayvan sağlığı ekiplerinin ilçe genelindeki hayvancılık işletmelerini tek tek ziyaret ederek aşılama, kontrol ve bilgilendirme çalışmalarını titizlikle yürüttüğü belirtildi. İkinci doz (rapel) şap aşısı uygulamalarının sürdüğü, şap aşısı ile birlikte brusella aşılaması ve genel hayvan sağlık kontrollerinin eş zamanlı olarak yapıldığı ifade edildi.

"Amacımız, bölge hayvancılığını güçlendirmek, hayvan hastalıklarının önüne geçmek ve üreticilerimiz için daha güvenli ve sağlıklı bir üretim ortamı oluşturmaktır. Hayvan sağlığına yönelik çalışmalarımız aynı hassasiyetle devam edecektir."

Üreticilere Çağrı

Yetkililer, yürütülen aşılama ve kontrol çalışmalarına üreticilerin destek vermesinin hem hayvan sağlığı hem de halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. İşletme sahiplerinin iş birliği ile bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin daha güvenli hale getirileceği vurgulandı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışmaların aynı kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.

