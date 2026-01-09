Talas Çanakkale Müzesi 2 Yaşında: 215 Bini Aşkın Ziyaretçi

Talas'ta 'Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi' 2 Yaşında

Talas Belediyesi tarafından 9 Ocak 2024 tarihinde açılan ’Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi’, kuruluşundan bu yana yoğun ilgi görüyor. İki yılda 215 bini aşkın ziyaretçi ağırlayan müze, Çanakkale ruhunu yeni kuşaklara aktarma misyonunu başarıyla sürdürüyor.

Müzenin Koleksiyonu ve Bölümleri

Osmanlı Kültür Sokağı’nda tarihi bir taş konağın içinde kurulan müze, Çanakkale Kara Savaşlarından Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarına uzanan süreci belgeleyen eser ve görselleri bir araya getiriyor. Ziyaretçiler; orijinal objeler, fotoğraf ve belgeler eşliğinde dönemin ayrıntılarını keşfedebiliyor.

Müzede toplam 6.400 parça eser bulunuyor ve kurum, ziyaretçilerine kapsamlı bir tarih yolculuğu sunuyor. Yapı içinde 2 kütüphane, 2 sergi salonu ve 1 seminer salonu olmak üzere toplam 5 ayrı bölüm yer alıyor.

Eğitim, Etkinlik ve Ziyaretçi Profili

Müze, özellikle okullarla düzenlenen rehberli turlar ve özel etkinliklerle gençler arasında bir eğitim merkezi haline geldi. Pazartesi hariç haftanın diğer günleri ücretsiz olarak açık olan müze, öğrencilere özel randevu sistemiyle rehberli ziyaret imkanı sağlıyor.

Ramazan, 18 Mart Çanakkale Şehitleri Günü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi özel dönemlerde ziyaretçi sayısında belirgin artışlar yaşanıyor; bu da müzenin toplumun geniş kesimlerindeki karşılığını gösteriyor.

Belediye Başkanı'nın Değerlendirmesi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, müzenin yalnızca sergi alanı olmadığını, aynı zamanda tarihin hafızasını canlı tutan bir eğitim ve kültür merkezi olduğunu vurguladı: "Çanakkale destanı ile Cumhuriyetimizin kuruluş sürecini gençlerimizle buluşturmak, milli değerlerimizin nesilden nesile aktarılması için bu müze büyük bir fırsat sunuyor."

Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi, Talas’ın kültürel yaşamına yaptığı katkıyla bölge tarihinde önemli bir merkez olmayı sürdürüyor.

