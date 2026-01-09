Talas Çanakkale Müzesi 2 Yaşında: 215 Bini Aşkın Ziyaretçi

Talas'ın 9 Ocak 2024'te açılan 'Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi' iki yılda 215 bini aşkın ziyaretçi ağırladı; 6.400 parça ve beş bölümle tarih eğitimine ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:26
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:26
Talas Çanakkale Müzesi 2 Yaşında: 215 Bini Aşkın Ziyaretçi

Talas'ta 'Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi' 2 Yaşında

Talas Belediyesi tarafından 9 Ocak 2024 tarihinde açılan ’Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi’, kuruluşundan bu yana yoğun ilgi görüyor. İki yılda 215 bini aşkın ziyaretçi ağırlayan müze, Çanakkale ruhunu yeni kuşaklara aktarma misyonunu başarıyla sürdürüyor.

Müzenin Koleksiyonu ve Bölümleri

Osmanlı Kültür Sokağı’nda tarihi bir taş konağın içinde kurulan müze, Çanakkale Kara Savaşlarından Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarına uzanan süreci belgeleyen eser ve görselleri bir araya getiriyor. Ziyaretçiler; orijinal objeler, fotoğraf ve belgeler eşliğinde dönemin ayrıntılarını keşfedebiliyor.

Müzede toplam 6.400 parça eser bulunuyor ve kurum, ziyaretçilerine kapsamlı bir tarih yolculuğu sunuyor. Yapı içinde 2 kütüphane, 2 sergi salonu ve 1 seminer salonu olmak üzere toplam 5 ayrı bölüm yer alıyor.

Eğitim, Etkinlik ve Ziyaretçi Profili

Müze, özellikle okullarla düzenlenen rehberli turlar ve özel etkinliklerle gençler arasında bir eğitim merkezi haline geldi. Pazartesi hariç haftanın diğer günleri ücretsiz olarak açık olan müze, öğrencilere özel randevu sistemiyle rehberli ziyaret imkanı sağlıyor.

Ramazan, 18 Mart Çanakkale Şehitleri Günü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi özel dönemlerde ziyaretçi sayısında belirgin artışlar yaşanıyor; bu da müzenin toplumun geniş kesimlerindeki karşılığını gösteriyor.

Belediye Başkanı'nın Değerlendirmesi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, müzenin yalnızca sergi alanı olmadığını, aynı zamanda tarihin hafızasını canlı tutan bir eğitim ve kültür merkezi olduğunu vurguladı: "Çanakkale destanı ile Cumhuriyetimizin kuruluş sürecini gençlerimizle buluşturmak, milli değerlerimizin nesilden nesile aktarılması için bu müze büyük bir fırsat sunuyor."

Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi, Talas’ın kültürel yaşamına yaptığı katkıyla bölge tarihinde önemli bir merkez olmayı sürdürüyor.

TALAS BELEDİYESİ TARAFINDAN 9 OCAK 2024 TARİHİNDE GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE HİZMETE AÇILAN...

TALAS BELEDİYESİ TARAFINDAN 9 OCAK 2024 TARİHİNDE GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE HİZMETE AÇILAN 'ÇANAKKALE’DEN CUMHURİYET’E 100. YIL MÜZESİ'; AÇILIŞINDAN BU YANA TARİHE VE MİLLİ DEĞERLERE SAHİP ÇIKAN ZİYARETÇİLERİN YOĞUN İLGİSİYLE KARŞILAŞIYOR.

TALAS BELEDİYESİ TARAFINDAN 9 OCAK 2024 TARİHİNDE GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE HİZMETE AÇILAN...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Prof. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner’den Kasık Fıtığı Uyarısı
2
Samsun'da Tüberküloza Karşı Online Takip: 300 Hasta Başarıyla Tamamlandı
3
Erciyes’te Kartpostallık Kar Görüntüleri: Kayseri Beyaza Büründü
4
Fırtına Sonrası Boğaz'da Balıkçılar Yeniden Denize Açıldı
5
Türkiye'de İlk: TBL1XR1 İçin Beyin Organoidi Araştırması Başlıyor
6
Altındağ’da 2026'nın İlk Mahalle Buluşması — Veysel Tiryaki Vatandaşlarla Buluştu
7
Siirt’te sağlık personeline verem eğitimi: Dr. Gizem Çil bilgilendirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları