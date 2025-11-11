Bozkurt'ta Anne ve Oğulun Cenazeleri Ankara Adli Tıp'a Gönderildi

Bozkurt'ta anne ve oğulun cenazeleri Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Cansız bedenler otopsi için yola çıktı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, evlerinden 2 Kasım tarihinde ayrıldıktan sonra kaybolan Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın cenazeleri, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndan ayrıldıktan sonra aileleri tarafından aranan çift için AFAD, jandarma, polis ve gönüllülerden oluşan ekipler günlerce arama çalışması yürüttü. Ekipler, ilk olarak 5 yaşındaki Osman'ın cansız bedenine ulaştı; kısa süre sonra annesi Huriye Helvacı'nın cenazesi, oğlunun bulunduğu bölgeye yaklaşık 50 metre mesafede bulundu.

Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından anne ve oğlunun cenazeleri, adli otopsi ve işlemler için Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

