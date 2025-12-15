BOZOK ve KAYI-30, Bayraktar AKINCI’dan Tam İsabetle Hedefi İmha Etti

Milli mühimmattan tam isabet: BOZOK ve KAYI-30 başarıyla vurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen BOZOK ve KAYI-30 SİHA mühimmatlarının test atışlarında hedefi tam isabetle imha ettiğini açıkladı.

Bakan Kacır’ın duyurusu

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, söz konusu mühimmatların Bayraktar AKINCI platformundan gerçekleştirilen test atışlarında başarılı olduğunu belirtti. Kacır mesajında, Türkiye’nin SİHA ve mühimmat çeşitliliğinde dünya lideri olduğuna dikkat çekti.

Milli savunmada yerli üretim vurgusu

Paylaşımda, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen BOZOK ve KAYI-30 mühimmatlarının testlerde gösterdiği performansın, milli üretim kabiliyetinin ve savunma sanayindeki yerli çözümlerin önemini bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi.

Test atışlarının sonuçları, Türkiye’nin İHA/SİHA platformları ve bu platformlara entegre edilen yerli mühimmatların etkinliğini doğrulayan somut bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

