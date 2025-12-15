DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,18 -0,03%
ALTIN
5.960,34 -1,06%
BITCOIN
3.835.316,04 -1,31%

BOZOK ve KAYI-30, Bayraktar AKINCI’dan Tam İsabetle Hedefi İmha Etti

Mehmet Fatih Kacır: TÜBİTAK SAGE’nin BOZOK ve KAYI-30 mühimmatları, Bayraktar AKINCI’dan yapılan test atışlarında hedefi tam isabetle imha etti.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 12:55
BOZOK ve KAYI-30, Bayraktar AKINCI’dan Tam İsabetle Hedefi İmha Etti

Milli mühimmattan tam isabet: BOZOK ve KAYI-30 başarıyla vurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen BOZOK ve KAYI-30 SİHA mühimmatlarının test atışlarında hedefi tam isabetle imha ettiğini açıkladı.

Bakan Kacır’ın duyurusu

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, söz konusu mühimmatların Bayraktar AKINCI platformundan gerçekleştirilen test atışlarında başarılı olduğunu belirtti. Kacır mesajında, Türkiye’nin SİHA ve mühimmat çeşitliliğinde dünya lideri olduğuna dikkat çekti.

Milli savunmada yerli üretim vurgusu

Paylaşımda, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen BOZOK ve KAYI-30 mühimmatlarının testlerde gösterdiği performansın, milli üretim kabiliyetinin ve savunma sanayindeki yerli çözümlerin önemini bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi.

Test atışlarının sonuçları, Türkiye’nin İHA/SİHA platformları ve bu platformlara entegre edilen yerli mühimmatların etkinliğini doğrulayan somut bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, TÜBİTAK SAGE'NİN BOZOK VE KAYI-30 SİHA...

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, TÜBİTAK SAGE'NİN BOZOK VE KAYI-30 SİHA MÜHİMMATLARININ HEDEFİ TAM İSABETLE İMHA ETTİĞİNİ AÇIKLADI.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, TÜBİTAK SAGE'NİN BOZOK VE KAYI-30 SİHA...

İLGİLİ HABERLER

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize Güneysu'da Veresiye Tartışması Bakkalı Ateşe Sürdü
2
Arguvan'a 114.6 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı Tamamlandı
3
Battalgazi Belediyesi Pınarbaşı Göleti'nde Detaylı Temizlik Çalışması
4
Elazığ'da 3 Köyün İçme Suyu Boru Hatları Tamamlandı
5
Ağrı'da Tırda 2 bin 500 adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi — Şüpheli Tutuklandı
6
Osmaniye Kayalı'daki Trafik Kazası: 3 Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
İstanbul-Samsun Otobüsünde 65 Yaşındaki Yolcu Hayatını Kaybetti

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri