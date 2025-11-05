Bozüyük'te Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Başladı

Açılış Maçlarıyla Turnuva Start Aldı

Bozüyük Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasının açılış maçları başladı.

Turnuva, kurumlar arası iletişimi güçlendirmek ve spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla organize edildi. Açılışta yer alan Kaymakam Adem Öztürk, maçları yakından izleyerek sporculara başarılar diledi.

Kaymakam Adem Öztürk yaptığı açıklamada, "Böylesi etkinlikler hem kurumlar arası dayanışmayı artırıyor hem de sporu teşvik ediyor. Tüm takımlara centilmence bir turnuva geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

BOZÜYÜK’TE KAYMAKAMLIK KURUMLAR ARASI VOLEYBOL TURNUVASI BAŞLADI