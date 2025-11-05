Bozüyük'te Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Başladı

Bozüyük Kaymakamlığı'nın düzenlediği Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası açılış maçları başladı; Kaymakam Adem Öztürk sporculara başarı diledi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:24
Bozüyük'te Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Başladı

Bozüyük'te Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Başladı

Açılış Maçlarıyla Turnuva Start Aldı

Bozüyük Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasının açılış maçları başladı.

Turnuva, kurumlar arası iletişimi güçlendirmek ve spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla organize edildi. Açılışta yer alan Kaymakam Adem Öztürk, maçları yakından izleyerek sporculara başarılar diledi.

Kaymakam Adem Öztürk yaptığı açıklamada, "Böylesi etkinlikler hem kurumlar arası dayanışmayı artırıyor hem de sporu teşvik ediyor. Tüm takımlara centilmence bir turnuva geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

BOZÜYÜK’TE KAYMAKAMLIK KURUMLAR ARASI VOLEYBOL TURNUVASI BAŞLADI

BOZÜYÜK’TE KAYMAKAMLIK KURUMLAR ARASI VOLEYBOL TURNUVASI BAŞLADI

BOZÜYÜK’TE KAYMAKAMLIK KURUMLAR ARASI VOLEYBOL TURNUVASI BAŞLADI

İLGİLİ HABERLER

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Ücretsiz Enstrüman Kurslarına Yoğun İlgi
2
Bolu TEM Otoyolu'nda Yolcu Otobüsünün Motoru Alev Aldı
3
Diyarbakır'da 200 binde 1 Morgagni hernisi: 2 yaşındaki Tevab Aram sağlığına kavuştu
4
İdil'de Fıstık Hasadı Başladı: 13 Bin Ağaç Ekonomiye Can Suyu
5
Tarsus’ta Amigurumi Atölyesi Lösemili Çocuklara Umut Oldu
6
Siirt'te Karaciğer Nakli Geçiren Ömer Özüm Tüm Organlarını Bağışladı
7
Osmaniye'de şarjlı motosiklete 14 bin TL ceza şoku: 500 km uzaklıktaki ihlaller şaşırttı

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri