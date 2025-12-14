DOLAR
Bozüyük'te Öğrencilere 'Geleceğimizin Teminatı Aile' Semineri

İlçe Müftüsü Kemal Arpacı, Bozüyük Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencilerine 'Geleceğimizin Teminatı Aile' semineri vererek aile içi iletişim, sorumluluk ve sağlıklı ilişkileri vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 14:35
İlçe Müftüsü Kemal Arpacı aile, iletişim ve sorumluluğu anlattı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, İlçe Müftüsü Kemal Arpacı, Bozüyük Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik 'Geleceğimizin Teminatı Aile' konulu bir seminer verdi.

Seminerde Arpacı, aileyi toplumun en temel yapı taşı olarak vurgulayarak aile içi iletişim, sorumluluk bilinci ve sağlıklı ilişkilerin önemine dikkat çekti. Gençlerin değerler dünyasını güçlendirmeyi amaçlayan sunum, anlaşılır ve etkileyici bir dille aktarıldı.

Programa öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterildi. Sunumun sonunda Müftü Arpacı, misafirperverliklerinden dolayı Okul Müdürü Ayhan Pınar'a teşekkür etti.

Seminer, öğrencilere yönelik iyi dileklerin sunulmasıyla sona erdi.

