Bozüyük'te Şehitler İçin Mevlit ve Fidan Dikimi

Bozüyük'te şehitler için mevlit programı ve fidan dikimi gerçekleştirildi

Etkinlik ve anma töreni

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, şehitler ve gaziler anısına düzenlenen program mevlit ile başladı ve devamında fidan dikimi yapıldı.

Bozüyük Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği tarafından, İçişleri Bakanlığı desteğiyle yürütülen "Şehitlerimiz ve gazilerimizin kültürel değerleri projesi" kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, geçtiğimiz günlerde Gürcistan’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan İlhan Ongan ile diğer şehitler anıldı.

Program, şehitler adına okutulan mevlidin ardından ilçedeki Şehitler Ormanı'na fidan dikimi ile son buldu.

Katılımcılar

Etkinliğe Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk de katılarak anmaya destek verdi.

