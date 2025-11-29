Bozüyük'te Şehitler İçin Mevlit ve Fidan Dikimi

Bozüyük'te şehitler ve gaziler için mevlit düzenlendi; Şehitler Ormanı'na fidan dikimi yapıldı. Programa yetkililer katıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:12
Bozüyük'te Şehitler İçin Mevlit ve Fidan Dikimi

Bozüyük'te şehitler için mevlit programı ve fidan dikimi gerçekleştirildi

Etkinlik ve anma töreni

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, şehitler ve gaziler anısına düzenlenen program mevlit ile başladı ve devamında fidan dikimi yapıldı.

Bozüyük Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği tarafından, İçişleri Bakanlığı desteğiyle yürütülen "Şehitlerimiz ve gazilerimizin kültürel değerleri projesi" kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, geçtiğimiz günlerde Gürcistan’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan İlhan Ongan ile diğer şehitler anıldı.

Program, şehitler adına okutulan mevlidin ardından ilçedeki Şehitler Ormanı'na fidan dikimi ile son buldu.

Katılımcılar

Etkinliğe Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk de katılarak anmaya destek verdi.

BOZÜYÜK’TE ŞEHİTLER ANISINA FİDAN DİKİMİ

BOZÜYÜK’TE ŞEHİTLER ANISINA FİDAN DİKİMİ

BOZÜYÜK’TE ŞEHİTLER ANISINA FİDAN DİKİMİ

İLGİLİ HABERLER

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arpaçay'da KÖYDES Toplantısı: 2025 Çalışmaları ve 2026 Yatırım Planı Görüşüldü
2
Manavgat'ta kontrolsüz kavşakta çarpışma: 1 yaralı
3
Samandağ'da Hapis Cezasıyla Aranan A.Y. Tutuklandı — 2.68 gram Esrar Ele Geçirildi
4
Adana'da Ocakbaşında İnfaz: İşyeri Sahibi Cengiz Durmaz Öldü
5
Akpınar Köyü'nde 7/24 Güvenlik: 14 Kamera ile İzleme
6
Özalp’te Kulaklı Orman Baykuşu (Asio otus) görüntülendi
7
Yenice'de anne ayı ve iki yavrusu Menderes Caddesi'nde görüntülendi

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali