Bozyazı'da Yangın Seralara Zarar Verdi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan yangın, Çubukkoyağı ve Kaledibi mahallelerindeki seralara sıçradı; ekipler yangını kontrol altına aldı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 12:12
Bozyazı'da Yangın Seralara Zarar Verdi

Bozyazı'da Yangın Seralara Zarar Verdi

MERSİN (İHA)

Mersin'in Bozyazı ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın, Çubukkoyağı ve Kaledibi mahallelerindeki dere kenarındaki alanda başladı.

Alevler hızla büyüyerek çevredeki seralara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin ortak çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı, bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler sürerken, olayda bazı seraların zarar gördüğü öğrenildi.

YANGIN

YANGIN

BOZYAZI

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Zorunlu Kış Lastiği Başladı: Ceza 5.856 TL
2
Kırıkkale'de 43 ilin geçişinde zorunlu kış lastiği denetimi
3
Beşiktaş'ta Yemek Zehirlenmesi: Anne ve 2 Çocuk Toprağa Verildi
4
Samsun'da Bahçede Yaktığı Ateşin Üzerine Düşen 66 Yaşındaki Rukiye Karaduman Hayatını Kaybetti
5
Kırkkepenekli'de İki Şehit İçin Mevlit: 'Vatan diye bir hastalığımız var. Allah şifa vermesin'
6
Kastamonu İhsangazi'de Traktör Devrildi: Sürücü Mehmet Ayrancıoğlu Öldü
7
Horoz Köyü'nde İmeceyle Hazırlanan Kışlık Yufka Ekmeği

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı