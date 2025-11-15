Bozyazı'da Yangın Seralara Zarar Verdi
MERSİN (İHA)
Mersin'in Bozyazı ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın, Çubukkoyağı ve Kaledibi mahallelerindeki dere kenarındaki alanda başladı.
Alevler hızla büyüyerek çevredeki seralara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin ortak çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı, bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler sürerken, olayda bazı seraların zarar gördüğü öğrenildi.
