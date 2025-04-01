Brezilya, Bolsonaro Döneminde Paraguay'a Casusluk İddiasında Bulundu

Brezilya'da Casusluk İddiaları Gündemde

Brezilya hükümeti, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro döneminde Paraguaylı yetkililere karşı istihbarat faaliyetleri yürütüldüğünü iddia etti. UOL haber sitesinin ulaştığı bilgilere göre, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın göreve gelmesiyle birlikte bu tür faaliyetlerin devam ettiği savunuldu.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Brezilya Dışişleri Bakanlığı, Lula da Silva döneminde casusluk yapıldığı iddialarını şiddetle reddetti. Yapılan açıklamada, istihbarat faaliyetlerinin yalnızca Bolsonaro döneminde gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca, Lula döneminde bu tür eylemlerin fark edilmesi üzerine hemen durdurulduğu vurgulandı.

Paraguay Dışişleri Bakanı'ndan Yanıt

Paraguay Dışişleri Bakanı Ruben Ramirez Lezcano, başkent Asuncion'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Brezilya'nın sistemimize saldırdığına dair hiçbir kanıt yok." ifadelerine yer verdi. Bu durum, Paraguay hükümetinin söz konusu iddialara karşı nasıl bir savunma geliştirdiğini gözler önüne serdi.

İtaipu Santrali ve Müzakereler

UOL tarafından verilen bilgilere göre, Paraguay'daki 14 bin kilovatlık kapasiteye sahip İtaipu hidroelektrik santrali ile ilgili enerji satışları üzerine iki ülke arasında müzakerelerin sürdüğü belirtildi. Haberde, Brezilya istihbarat çalışanlarının bu süreç hakkında bilgi edinmek amacıyla Paraguay bilgisayar sistemlerine sızdığı öne sürüldü.

Bolsonaro'nun Yargılanması

Öte yandan, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, 26 Mart'ta savcılığın Jair Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe iddianamesini oy birliğiyle kabul etti. Bolsonaro, Lula da Silva'yı askeri müdahale yoluyla devirmeyi amaçlayan komploya liderlik ettiği iddiasıyla yargılanacak.