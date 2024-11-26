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Brezilya'da Darbe Girişimi Ses Kayıtlarıyla Gün Yüzüne Çıktı

Brezilya'da ordu mensuplarının, Lula da Silva hükümetine darbe yapma teşebbüsleri içeren ses kayıtları sızdırıldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:43
Brezilya'da Darbe Girişimi Ses Kayıtlarıyla Gün Yüzüne Çıktı

Brezilya'da Ordu İçin Tehlikeli Ses Kayıtları

Brezilya'da sızdırılan ses kayıtları, ordu mensuplarının Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine yönelik darbe girişimi planladığını ortaya koydu.

Federal Polis, 2022 yılına ait bu kayıtlarda, ordu mensuplarının eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'dan Lula da Silva hükümetini devirmek için baskı yaptığı belirtiliyor.

Albayın Korkutucu Açıklamaları

Ses kayıtlarında, ordunun eski Özel Kuvvetler Komutanlarından Albay Roberto Raimundo Criscuoli'un, "Ya şimdi ya da sonra iç savaş olacak. Şu anda iç savaş için bir gerekçemiz var; insanlar sokaklarda, büyük bir desteğimiz var," şeklinde konuştuğu görülüyor. Ancak kayıtlarda Bolsonaro'ya ya da diğer bakanlara ait herhangi bir konuşma yer almıyor.

Federal Polis Operasyonları

Brezilya Federal Polisi, 21 Kasım'da Lula da Silva hükümetine darbe girişiminde bulunduğu iddiasıyla 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. 19 Kasım'da ise, Lula da Silva'yı öldürüp hükümeti devirmeyi planladıkları iddiasıyla dört asker ve bir polis tutuklanmıştı.

Seçim Sonrası Tansiyon

Brezilya'daki siyasi gerginlik, 30 Ekim 2022'de gerçekleşen devlete başkanlığı seçimlerinin ardından artış göstermişti. Lula da Silva'nın seçim zaferinin ardından, Bolsonaro destekçileri ülke genelinde sokaklarda oturma eylemleri yapmaya başlamıştı. 8 Ocak 2023'te ise, ordunun müdahale çağrıları eşliğinde göstericiler, Ulusal Kongre binasını basmayı başarmıştı. Bu olaylar, polis tarafından da kontrol altına alınamamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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