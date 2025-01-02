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Brezilya'da Köprü Çökmesi: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 12'ye Yükseldi

Brezilya'da köprü çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 12'ye çıktı. Arama çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 06:19
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 06:19
Brezilya'da Köprü Çökmesi: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 12'ye Yükseldi

Brezilya'nın kuzeyinde yaşanan trajik olayda, 22 Aralık 2024'te bir nehir üzerindeki köprünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Agencia Brasil'in haberine göre, Maranhao ve Tocantins eyaletlerini birbirine bağlayan Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü'nün çökmesi sonrası ölü sayısındaki artış, arama kurtarma çalışmalarının devam etmesiyle daha da kaygı verici bir hal aldı.

Olayda 5 kişinin kayıp olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü bilgisi edindi. Son bulunan cesetlerin, köprünün çökmesiyle nehre düşen araçların içerisinden çıkartıldığı bildirildi.

Yetkililer, çökme sırasında 4 kamyon, 2 otomobil ve 2 motosikletin nehre düştüğünü açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, köprünün çökme anı korkunç bir biçimde kaydedildi.

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