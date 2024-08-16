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Brezilya'da Küçük Uçağın Düşmesi Sonucu 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinde düşen bir küçük uçakta 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 06:45
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 06:45
Brezilya'da Küçük Uçağın Düşmesi Sonucu 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya'da Üzücü Bir Uçak Kazası

Güney Amerika'nın en büyük ülkelerinden biri olan Brezilya'da, Mato Grosso eyaletine bağlı Apiacas kasabası yakınlarında meydana gelen bir uçak kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, küçük uçak düşmeden önce hiçbir uyarı vermedi ve uçaktaki yolcuların kurtulma şansı bulunmadı. Uçak, düştükten sonra alev aldı ve yangın, kurtarma ekipleri gelmeden söndürülemedi.

Kimlik Tespiti ve Soruşturma

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, kimlik tespitinin yapılabilmesi için Adli Tıp Merkezine gönderildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Önceki Kazalar

Brezilya'da, 9 Ağustos'ta meydana gelen bir başka uçak kazasında ise Sao Paulo'nun kuzeyindeki Vinhedo kentinde bir yolcu uçağı yerleşim alanına düşerek 61 kişinin hayatına mal olmuştu.

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