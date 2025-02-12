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Brezilya'da Süpermarkette Telefon Patladı: Kadın Yaralandı

Goias'taki süpermarkette bir kadının arka cebindeki telefonun patlaması sonucu yaralandığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 06:54
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 06:54
Brezilya'da Süpermarkette Telefon Patladı: Kadın Yaralandı

Brezilya'da Şok Edici Telefon Patlaması

Brezilya'nın Goias kentinde, bir süpermarkette yaşanan olayda bir kadının arka cebindeki telefon patlayarak alev aldı. Olay sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

8 Ocak tarihinde meydana gelen bu talihsiz durum, süpermarketin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadının eşiyle birlikte alışveriş yaparken, arka cebindeki telefonun aniden patladığı ve alev aldığı anlar yer alıyor. Patlama sonrası kadın panik içinde koşarken, eşi alevleri söndürmeye çalıştı.

İlk müdahale için kadının, bir tıp merkezine kaldırıldığı ve birinci ile ikinci derece yanıklar nedeniyle tedavi altına alındığı açıklandı. Yaralı kadının eşi, medyaya yaptığı açıklamada, telefonu biri yıl önce satın aldıklarını ve olayı adli makamlara taşıyacaklarını belirtti.

Bu olay, akıllı telefonların güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirirken, kullanıcıların dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor.

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