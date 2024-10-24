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Brezilya Dışişleri Bakanı'nın BRICS Zirvesi'ndeki Kritik Açıklamaları

Mauro Vieira, BRICS Liderler Zirvesi'nde Gazze'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekti ve uluslararası adaletin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 15:23
Brezilya Dışişleri Bakanı'nın BRICS Zirvesi'ndeki Kritik Açıklamaları

Brezilya Dışişleri Bakanı Vieira'nın Açıklamaları

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, BRICS Liderler Zirvesi'nde verdiği bir konuşmada, insan hakları savunucusu olduğunu iddia eden demokratik ülkelerin, Gazze'deki "modern tarihin en büyük felaketine" gözlerini kapattığını ifade etti.

Filistin Halkına Yönelik Soykırım Uyarısı

Vieira, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleştirilen "Genişletilmiş BRICS+" toplantısında, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Filistin halkına karşı işlenen soykırımı sonlandırmak adına acil bir adım atması gerektiğini vurguladı.

BMGK'nın Etkisizliği ve Meselelerin Çözümü

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) etkisiz hale geldiğini dile getiren Vieira, uluslararası hukukun ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Ayrıca, bağımsız bir Filistin Devleti kurulmadığı sürece ilerlemenin sağlanamayacağını kaydetti.

Gazze'deki Durum ve Uyarılar

Gazze’de bu dönemki çatışmanın, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana on yıllardır görülmeyen bir yoğunlukta olduğunu belirten Vieira, büyük silah ve patlayıcıların kullanıldığına dikkat çekti. Bu çatışmanın yayılmaması için uluslararası işbirliğine çağrıda bulundu.

Küresel Kurumların Yeniden Yapılandırılması Gerekiyor

Sosyal entegrasyon, iklim değişikliği ile mücadele ve küresel yönetişimin önceliklendirerek gözden geçirilmesi gerektiğini dile getiren Vieira, yoksulluk ve açlıkla mücadelede ilerleme sağlanabilmesi için küresel kurumların yeniden yapılandırılmasının önemini vurguladı.

Enerji ve Dijitalleşme Üzerine

Enerji dönüşümü ve dijitalleşme çağında geride kalmamak için işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekerek, "Enerji kaynaklarında tedarikçilere bağımlı olamayız. Bilgi ve yapay zeka çağında 30 yıl önceki enerji tedarik modellerini kullanmamamız gerekiyor." dedi.

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