Brezilya, Güney Afrika'nın İsrail'e Karşı Soykırım Davasına Müdahil Oldu

Uluslararası Adalet Divanı, Brezilya'nın Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olma bildirimini duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 22:19
Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Brezilya'nın, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamındaki ihlal iddiasıyla Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından İsrail'e açılan davaya müdahil olma bildiriminde bulunduğunu açıkladı.

Brezilya'nın gerekçesi

Brezilya, bildirimde bulunma gerekçesini, Soykırım Sözleşmesi'ne taraf bir devlet olarak bu davayla ilgili hükümlerin yorumuna ilişkin görüşlerini sunmak istemesi şeklinde ortaya koydu. Bildirimde ayrıca Gazze’de soykırım iddiasına ilişkin sözleşmede aranan hususi soykırım kastının varlığına dikkat çekildi.

Brezilya, UAD’nin müdahillik başvurularında uyguladığı yüksek kriterin bu olayda uygulanmaması gerektiğini, uygulanması halinde de İsrail’in soykırım kastı dışında bir kastla hareket ettiğine dair bir neden bulunmadığını ifade etti.

UAD'nin çağrısı

Divan, Güney Afrika ve İsrail'i, Brezilya'nın müdahillik beyanına ilişkin yazılı görüşlerini sunmaya davet etti.

Güney Afrika'nın dava süreci ve alınan tedbir kararları

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023 tarihinde, 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin ihlal edildiğini öne sürerek İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı. Başvuruda Gazze'deki insani durumun aciliyeti nedeniyle Divan'dan ihtiyati tedbir talep edilmişti.

Divan, daha önce 26 Ocak, 28 Mart ve 24 Mayıs 2024 tarihlerinde üç ayrı ihtiyati tedbir kararı almıştı. Bu kararlarla İsrail'den, Sözleşme'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için gerekli tüm önlemleri alması, İsrail ordusunun soykırım fiillerini engelleyecek tedbirleri ivedilikle uygulaması, özellikle Refah'taki soykırım tehlikesi yaratabilecek askeri operasyonları sonlandırması ve aldığı tedbirleri düzenli olarak Divan'a raporlaması istenmişti.

