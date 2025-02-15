Brezilya Lideri Lula'dan ABD Gümrük Vergilerine Sert Tepki

Brezilya Lideri Lula'dan ABD'nin Gümrük Vergilerine Sert Tepki

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump tarafından çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan %25'lik gümrük vergisi nedeniyle kaygılarını ifade etti. Lula, "Ticari olarak karşılık vereceğiz; ya Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayette bulunacağız ya da ABD'den ithal ettiğimiz ürünleri vergilendireceğiz," dedi.

Gümrük Vergilerinin Sonuçları

Lula da Silva, ek gümrük vergilerinin kimseye bir fayda sağlamayacağını öne sürdü. "Biz savaş değil, barış istiyoruz. ABD'yi son derece önemli bir ülke olarak görüyoruz. Umarım ABD de bizim için aynı şeyi düşünüyordur" şeklinde konuştu.

Demokrasi Vurgusu

Brezilya lideri, ABD’nin İkinci Dünya Savaşı'ndan beri üstlendiği "dünyanın demokrasiyi koruyan gücü" rolüyle çelişen politikalar izlediğini aktararak, Trump'ın son dönemki politikalarına şu sözlerle tepki gösterdi: "Artık Amerikalılar için sadece Amerika var. Onlar için her şey şu: 'Her ürünü vergilendireceğim, Grönland'ı alacağım, Kanada'yı ilhak edeceğim... Bu beni endişelendiriyor. Çünkü dünyada asıl risk altında olan şey, en iyi yönetim sistemi olan demokrasidir."

Brezilya'nın Rolü

Ulusal basına göre, Brezilya, ABD'nin en büyük ikinci çelik tedarikçisi konumunda bulunuyor.