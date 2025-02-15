Brezilya Lideri Lula'dan ABD Gümrük Vergilerine Sert Tepki

Lula, ABD'nin gümrük vergilerine karşılık vereceklerini duyurdu. Dünya Ticaret Örgütü'ne başvurmayı düşündüklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 06:30
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 06:30
Brezilya Lideri Lula'dan ABD Gümrük Vergilerine Sert Tepki

Brezilya Lideri Lula'dan ABD'nin Gümrük Vergilerine Sert Tepki

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump tarafından çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan %25'lik gümrük vergisi nedeniyle kaygılarını ifade etti. Lula, "Ticari olarak karşılık vereceğiz; ya Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayette bulunacağız ya da ABD'den ithal ettiğimiz ürünleri vergilendireceğiz," dedi.

Gümrük Vergilerinin Sonuçları

Lula da Silva, ek gümrük vergilerinin kimseye bir fayda sağlamayacağını öne sürdü. "Biz savaş değil, barış istiyoruz. ABD'yi son derece önemli bir ülke olarak görüyoruz. Umarım ABD de bizim için aynı şeyi düşünüyordur" şeklinde konuştu.

Demokrasi Vurgusu

Brezilya lideri, ABD’nin İkinci Dünya Savaşı'ndan beri üstlendiği "dünyanın demokrasiyi koruyan gücü" rolüyle çelişen politikalar izlediğini aktararak, Trump'ın son dönemki politikalarına şu sözlerle tepki gösterdi: "Artık Amerikalılar için sadece Amerika var. Onlar için her şey şu: 'Her ürünü vergilendireceğim, Grönland'ı alacağım, Kanada'yı ilhak edeceğim... Bu beni endişelendiriyor. Çünkü dünyada asıl risk altında olan şey, en iyi yönetim sistemi olan demokrasidir."

Brezilya'nın Rolü

Ulusal basına göre, Brezilya, ABD'nin en büyük ikinci çelik tedarikçisi konumunda bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Kar Yağışı Mahsur Kalan Hastaya UMKE Müdahalesi
2
Trump'tan Hamas'a Sert Uyarı: Esirler Serbest Bırakılmazsa Gazze'nin Akıbeti Belirsiz
3
Kudüs Kiliseleri'nden Gazze'ye Zorla Yerinden Edilmeye Karşı Çağrı
4
Bursa'da Temizlik Görevlisi, 100 Bin Lira Değerinde Ziynet Eşyasını Teslim Etti
5
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman Bakan Baerbock ile Görüştü
6
Şehit Uzman Çavuş Osman Oktay İzmir'de Toprağa Verildi

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği