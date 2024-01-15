Brezilya'yı sel vurdu: Ülkede olağanüstü hal ilan edildi

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde şiddetli yağmur ve sel felaketi yaşandı. Hafta sonu boyunca süren yağışlar sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de kayboldu. Kentteki sokaklar, evler, iş yerleri ve metro istasyonları sular altında kaldı, ağaçlar devrildi, toprak kaymaları görüldü. Rio de Janeiro Belediye Başkanı Eduardo Paes, kentte acil durum ilan etti.

Brezilya'yı sel vurdu: Ülkede olağanüstü hal ilan edildi
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Rio de Janeiro kentinde hafta sonu yaşanan aşırı yağışlar, sel felaketine neden oldu. 11 kişi sel sularında boğuldu, bir kadın ise aracıyla birlikte nehre kapıldı. İtfaiye ekipleri, kayıp kadını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Brezilya'nın Rio de Janeiro şehri, selin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Şehirdeki evler, iş yerleri, metro istasyonları ve yollar sular altında kaldı. Ağaçlar yıkıldı, toprak kaymaları görüldü. Rio de Janeiro Belediye Başkanı Eduardo Paes, kentte acil durum ilan etti. Brezilya hükümeti ise bölgeye federal yardım gönderilmesini teklif etti.

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