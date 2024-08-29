Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden X'e Erişim Yasağı Tehdidi

Brezilya Yüksek Mahkemesi’nden Önemli Karar

Brezilya Yüksek Mahkemesi, sosyal medya platformu X'e yasal temsilci atanmaması durumunda erişim yasağı getireceğini duyurdu. Bu karar, devletin darbe girişimi soruşturmasında bilgi talep etmesine rağmen bloke edilen verilere yanıt alamaması üzerine alındı.

Yasal Süreç ve Zaman Kısıtlaması

New York Times'ın haberine göre, Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformu, yaklaşık 200 milyon nüfuslu Brezilya’da bu yasal baskı ile karşı karşıya. Mahkeme, X'e yasal temsilci ataması için yalnızca 24 saat süre tanıdı. Aksi takdirde platforma erişim engellenecek.

Mahkeme Talebini Reddeden X

Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturması kapsamında, X’ten bazı kullanıcılarla ilgili veri talep etmiş ve belirli hesapların kapatılmasını istemişti. Ancak Musk, mahkemenin bu talebine cevap vermeyerek, X’in Brezilya'daki ofisini kapatmayı tercih etti.