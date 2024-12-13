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Broadcom'un Piyasa Değeri İlk Kez 1 Trilyon Doları Aştı

Broadcom, yapay zeka gelirlerindeki %220 artış sonrası hisselerinin %20 değer kazanmasıyla piyasa değerini 1 trilyon dolara çıkararak önemli bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 20:11
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 20:11
Broadcom'un Piyasa Değeri İlk Kez 1 Trilyon Doları Aştı

Broadcom'un Tarihi Başarısı: Piyasa Değeri 1 Trilyon Doları Aştı

ABD merkezli çip üreticisi Broadcom, yapay zeka gelirlerindeki %220 artışın etkisiyle hisse fiyatlarının %20'nin üzerinde değer kazanması sonucunda piyasa değerini 1 trilyon dolara çıkarmayı başardı.

Yapılan açıklamalara göre, geçen gün hisse fiyatı 221 dolara kadar yükselerek Broadcom'un piyasa değerini 1,03 trilyon dolara taşıdı. Bu gelişme, şirketi dünyanın en değerli şirketleri arasında 10'uncu sıraya yerleştirdi.

Finansal Sonuçlar ve Yapay Zeka Gelirleri

Broadcom'un hisselerindeki bu tarihsel artış, şirketin beklentilerin üzerinde gelen 4. çeyrek finansal sonuçlarıyla ilişkilendirildi. Yapay zeka geliri, bu yılın son çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %220 artışla 12,2 milyar dolara ulaştı.

Şirketin bilançosuna göre, Broadcom'un geliri bu çeyrekte geçen yıla göre %51 artarak 14,05 milyar dolara yükseldi. Net karı ise %23 artışla 4,32 milyar dolara çıktı. Hisse başına kar da geçen yılın 4. çeyreğinde 83 sente karşılık gelen değerin, bu dönemde 90 sente çıktığı görüldü.

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