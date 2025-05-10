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Brüksel'de 9 Mayıs Avrupa Günü Coşkuyla Kutlandı

Brüksel'de 9 Mayıs Avrupa Günü, Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği'nin sergisiyle renklendi. Etkinlikte yoğun ilgi görüldü.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 16:36
Brüksel'de 9 Mayıs Avrupa Günü Coşkuyla Kutlandı

Brüksel'de 9 Mayıs Avrupa Günü Coşkuyla Kutlandı

Avrupa Birliği'nin kuruluşuna zemin hazırlayan Schuman Bildirisi yıl dönümü olarak kutlanan Avrupa Günü, bu yıl 75. kez Brüksel'de gerçekleştirildi. AB kurumları, geleneksel olarak kapılarını halka açarken, Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği de Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi binasında özel bir sergi alanı kurdu.

Etkinlikler Büyük İlgi Gördü

Brüksel sakinleri, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve AB Komisyonu gibi önemli kurumların önünde uzun kuyruklar oluşturarak etkinliklere katılım gösterdi. AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib tarafından açılışı yapılan etkinlikte, birçok ziyaretçi komisyon binasında aktif olarak fikir alışverişinde bulundu.

Aileleriyle birlikte etkinliği ziyaret eden çocuklar, kendilerine özel hazırlanan aktivitelerle keyifli anlar yaşarken, kariyer hedefleyen gençler de AB çalışanlarıyla tanışarak bilgi alma fırsatı buldu.

Türkiye'nin Mesajı

Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "9 Mayıs Avrupa Günü'nüz kutlu olsun. Bu etkinlik Türkiye ile Avrupa arasındaki bağı pekiştirmek için önemli bir fırsat sunuyor." diyerek sergi hakkında bilgiler verdi. Kaymakcı, sergide Türk mutfağı

Kaymakcı, 9 Mayıs'ın tarihi yıl dönümünün, savaşların sona erdiği günlerden biri olduğunu hatırlatarak, "AB, bugün 27 üye ile bütünleşmiş durumda. Türkiye, AB'ye aday bir ülke olarak bu süreçte yerini almayı hedeflemektedir." diye ifade etti.

Avrupa'nın Birlik Tarihçesi

Robert Schuman, 9 Mayıs 1950'de Avrupa'nın birleşme fikrini ortaya atarak, kömür ve çeliği barış aracı haline getirmek amacıyla Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu kurmuştur. Bu birliği takip eden süreçte, 1993'te imzalanan Maastricht Antlaşması ile Avrupa Birliği'nin temelleri atılmıştır.

Bugün, AB, üye ülkelerin ekonomik entegrasyonunu sağlarken, Türkiye ve diğer aday ülkeler ise bu yapıda yer almayı arzulamaktadır.

Avrupa'da birlik fikrine hayat veren Schuman Bildirisi'nin yıl dönümünü ifade eden Avrupa Günü...

Avrupa'da birlik fikrine hayat veren Schuman Bildirisi'nin yıl dönümünü ifade eden Avrupa Günü nedeniyle Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) kurumları kapılarını vatandaşlara açarken, Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği de bir sergi alanı kurdu. Bu sene 75'incisi kutlanan Avrupa Günü, Brüksel sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Ziyaretçilere, Türk kahvesi ile Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Avrupa'da birlik fikrine hayat veren Schuman Bildirisi'nin yıl dönümünü ifade eden Avrupa Günü...

Avrupa'da birlik fikrine hayat veren Schuman Bildirisi'nin yıl dönümünü ifade eden Avrupa Günü nedeniyle Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) kurumları kapılarını vatandaşlara açarken, Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği de bir sergi alanı kurdu. Bu sene 75'incisi kutlanan Avrupa Günü, Brüksel sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Ziyaretçilere, Türk kahvesi ile Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

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