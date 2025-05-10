Brüksel'de 9 Mayıs Avrupa Günü Coşkuyla Kutlandı

Avrupa Birliği'nin kuruluşuna zemin hazırlayan Schuman Bildirisi yıl dönümü olarak kutlanan Avrupa Günü, bu yıl 75. kez Brüksel'de gerçekleştirildi. AB kurumları, geleneksel olarak kapılarını halka açarken, Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği de Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi binasında özel bir sergi alanı kurdu.

Etkinlikler Büyük İlgi Gördü

Brüksel sakinleri, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve AB Komisyonu gibi önemli kurumların önünde uzun kuyruklar oluşturarak etkinliklere katılım gösterdi. AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib tarafından açılışı yapılan etkinlikte, birçok ziyaretçi komisyon binasında aktif olarak fikir alışverişinde bulundu.

Aileleriyle birlikte etkinliği ziyaret eden çocuklar, kendilerine özel hazırlanan aktivitelerle keyifli anlar yaşarken, kariyer hedefleyen gençler de AB çalışanlarıyla tanışarak bilgi alma fırsatı buldu.

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