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Brüksel'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Brüksel'de, Gazze'deki soykırımın birinci yılı dolayısıyla yapılan yürüyüşte Filistin'e destek mesajları verildi.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 23:27
Brüksel'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Brüksel'de Filistin'e Destek Gösterisi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, İsrail'in Gazze'deki soykırımının birinci yılı dolayısıyla büyük bir destek gösterisi düzenlendi. Yüzlerce kişi Borsa Meydanı'nda (La Bours) toplandı ve Filistin ile dayanışma gösterdi.

İşgal Altındaki Filistin Halkı İçin Birlikteyiz

Göstericiler, Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyarak, katledilen çocukların fotoğraflarını sergiledi. Genç göstericilerden Leo Lacap, "Filistin halkının yanındayız. Bu bir yıldan çok daha öncesine dayanan bir hikaye," şeklinde konuştu. Avrupalı liderlerin 7 Ekim mesajlarında bu duruma daha fazla duyarlılık göstermediklerini söyleyen Lacap, "Tüm dünya, Filistin halkının yanında yer almalı," dedi.

Utanç Verici Tavırlar

Göstericilerden Hicham ise, "Onların tavrı, Avrupalıların görüşünü yansıtmıyor. Utanç verici," sözlerini sarf etti. 77 yaşındaki Belçika vatandaşı Mohammed Safi de, "Halkımız 70 yılı aşkın süredir zulüm altında. Tek istedikleri kendi topraklarında yaşamak," dedi. Safi, Avrupa'nın, ABD ile birlikte Gazze'deki soykırıma suç ortaklığı yaptığını belirtti.

Ursula von der Leyen'in Anma Töreni

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Filistin'e destek gösterisiyle aynı saatte Brüksel'deki bir sinagogda anma törenine katıldı. Von der Leyen, 7 Ekim olaylarının ardından İsrail'e gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatarak, Avrupa'da yükselen antisemitizmle mücadele edeceği taahhüdünü yineledi.

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