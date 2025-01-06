Brüksel'de Filistinli Doktor İçin Büyük Gösteri Düzenlendi

Brüksel'de Filistinli Doktor İçin Gösteri

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde, İsrail ordusu tarafından alıkonulan Gazze Şeridi'nde görev yapan Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması talebiyle büyük bir gösteri düzenlendi.

Protestocular Hedefi Saldırıları Kınadı

Avrupa Parlamentosu önündeki Lüksemburg Meydanı’nda toplanan kalabalık, çoğu sağlık görevlisi olmak üzere, İsrail'in hastanelere, ambulanslara ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarını kınayarak, Dr. Ebu Safiyye’nin serbest bırakılması için sloganlar attı.

Belçika'dan Sağlık Çalışanları Destek Verdi

Protestoya katılan Belçika sağlıkçılarını temsil eden aile hekimi Dr. Hanne Bosselaers, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eğer bir sağlık çalışanıysanız, yaşam hakkını, insanlığı ve onuru savunursunuz. Bu yüzden Filistinli sağlık çalışanlarının yanında olmalısınız. Sessiz kalmak asla bir seçenek değildir," dedi.

İsrail'in Sağlık Stratejisine Dikkat Çekti

Dr. Bosselaers, İsrail'in Filistinli doktorlara karşı uyguladığı "ölüm üçgeni" olarak tanımladığı bir stratejiye dikkat çekerek, insanların enfekte oldukları ve yetersiz beslendikleri için küçük yaralardan ölümleriyle sonuçlanan bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

İşkence ve Gözaltılar Devam Ediyor

Ülkedeki sağlık sektörünün yok olmasına seyirci kalınmaması gerektiğinin altını çizen Bosselaers, "Meslektaşlarımızı öldürüyorlar, onları hapse atıyorlar ve işkence ediyorlar. 450 sağlık çalışanı gözaltında ve binden fazla meslektaşımız hayatını kaybetti. Neredeyse faaliyette olan hastane kalmadı," ifadelerini kullandı.

Al-Awda Hastanesi Tek Faaliyet Gösteren Hastane

Dr. Ebu Safiyye'nin müdürü olduğu Al-Awda Hastanesi, şu anda Gazze'nin kuzeyindeki tek faal hastane olma özelliğini taşırken, Bosselaers burada 2013'te görev yaptığını belirtti.

İsrail'in Son Operasyonu

İsrail ordusu, 27 Aralık 2024’te Kemal Advan Hastanesi’ni kuşatarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış ve hastanenin bazı bölgelerine yönelik saldırılarda bulunmuştur. Filistin hükümeti, Ebu Safiyye’nin ve sağlık personelinin akıbeti hakkında bilgi verilmesini talep etmiştir.