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Brüksel'de On Binlerce Kişi Filistin İçin Haykırdı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de on binlerce kişi, İsrail'in saldırılarını protesto etmek için toplandı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 17:51
Brüksel'de On Binlerce Kişi Filistin İçin Haykırdı

Brüksel'de Büyük Protesto Gösterisi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de on binlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı protesto yürüyüşü düzenledi. Göstericiler, Brüksel Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya gelerek "İsrail'i silahlandırmayı durdurun" sloganları atarak ateşkes talep etti.

Filistin İçin Adalet Talebi

14 Ekim 2023'ten itibaren gerçekleştirilen yedinci büyük yürüyüşte, katılımcılar Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyarak barış çağrısında bulundu. Yürüyüşte ayrıca ABD ve Avrupa Birliği üzerindeki eleştiriler belirgin şekilde öne çıktı. Göstericiler, "Özgür Filistin, Özgür Lübnan" ve "AB utanmalısın, senin de ellerin kanlı" gibi sloganlarla tepkilerini dile getirdi.

Gösterinin Ziyareti ve Talepler

Yürüyüşte bir eylemci, "Çocuk katili İsrail" yazılı beyaz bir bebek tulumu ve ayakkabıları taşırken, Belçika işçi sendikası üyeleri de destek verdi. Gösterinin sonlanacağı yer olan Jean Rey Meydanı'nda, katılımcılar İsrail'e tam askeri ambargo uygulanmasını ve AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın insan hakları ihlalleri dolayısıyla askıya alınmasını talep etti. Ayrıca, hayatını kaybeden Filistinliler anısına çiçek bırakıldı.

Güvenlik Önlemleri

Protesto süresince polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı, olayların güvenli bir şekilde geçmesi için dikkatle müşahede yaptı.

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