Brüksel'de Otomobilsiz Gün: Caddeler Skuter ve Bisikletle Canlandı

Hareketlilik Haftası kapsamında şehirde araçsız bir gün yaşanıyor

Belçika'nın başkenti Brüksel, bugün kent içi trafiğin durduğu bir güne tanık oldu. Her yıl eylülün üçüncü pazar günü düzenlenen uygulama çerçevesinde, bu yıl 16-22 Eylül'e denk gelen 'Brüksel Hareketlilik Haftası' kapsamında birçok cadde vatandaşların kullanımına açıldı.

Kentin ana arterleri, yerel saatle 09.30-19.00 arasında trafiğe kapatılırken, polis ekipleri de etkin noktalarda sıkı denetim yürüttü. Avrupa Birliği kurumları ve NATO'ya ev sahipliği yapan şehirde, normalde yoğun araç trafiğiyle bilinen caddeler bu yıl skuter, kaykay, bebek arabası ve bisiklet manzaralarına sahne oldu.

Sokaklar araçlardan arındığında, çok sayıda sakin dışarı çıkarak boş kalan alanlarda koşu ve yoga yaptı; çocuklar ise trafiğe kapalı caddelerde oyun oynadı. Etkinlikleri yerel medya da yakından takip etti ve faaliyetlerin neşeli atmosferi görüntülere yansıdı.

Yerel basına göre bu yıl Anvers, Bruge ve Leuven gibi kentler de etkinliklere katıldı. Brüksel, her eylül ayının üçüncü pazar günü düzenlenen 'otomobilsiz gün' ile gün boyu oyunlara, spor müsabakalarına ve müzik dinletilerine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.