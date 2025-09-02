DOLAR
Brüksel'de Sanatçılar Gazze'de Öldürülen 18 bin 700 Çocuğun İsimlerini Okudu

Brüksel'de düzenlenen 'Gazze çocuklarının sessizliği' gösterisinde sanatçılar, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü 18 bin 700 çocuğun isimlerini tek tek okudu.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 16:50
Kraliyet Tiyatrosu önünde düzenlenen anma gösterisi vatandaşların ilgisini çekti

Belçika'nın başkenti Brükselde sanatçılar kent merkezinde bir araya gelerek, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocukların isimlerini tek tek okudu.

Kraliyet Tiyatrosu önünde düzenlenen ve 'Gazze çocuklarının sessizliği' adı verilen gösteride, katılımcılar 18 bin 700 çocuğun İsrail tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Etkinlik, yönetmenler Thierry Michel ve Mourad Boucif öncülüğünde gerçekleşti; sanatçılar öldürülen çocukların isimlerini tek tek okudu. Ayrıca gönüllü olarak katılan vatandaşlar da isimlerden bazılarını okudu.

Sanatçılar etkinlikle ilgili olarak, 'İsimleri anmanın unutmayı reddetmek' anlamına geldiğini ve gösterinin 'kolektif bir yas ve hafızayı canlı tutma' amacı taşıdığını vurguladı.

Kentin alışveriş caddelerinin bulunduğu işlek kesiminde düzenlenen etkinlik, hem vatandaşlar hem de turistler tarafından ilgi gördü; bazı izleyicilerin gözyaşlarını tutamadığı ve birbirlerine sarıldığı gözlemlendi.

