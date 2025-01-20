Brüksel'de Trump Protestoları: Yüzlerce Gösterici ABD Büyükeliliği Önünde Toplandı

Brüksel'de Trump'a Karşı Büyük Protesto

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasını protesto etmek amacıyla yüzlerce kişi, ABD Büyükelçiliği önünde toplandı.

Göstericilerden Sert Tepki

Trump'ın ABD Kongresi'nde yemin ederek göreve başlaması, göstericiler tarafından büyük bir öfkeyle karşılandı. Çeşitli sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce protestocu, Trump'ın aşırı sağcı politikalarını eleştirerek, sokaklara döküldü.

Pankartlarla İfade Edilen Duygular

Göstericilerin taşıdığı pankartlar arasında "Senin saçmalıklarına ihtiyacım yok", "Hiçbir insan yasa dışı değildir" ve "Trump'ı defet" ifadeleri dikkat çekti. Ayrıca birçok göstericinin Filistin bayrağı taşıdığı görüldü. Bu, Trump'ın politika ve duruşlarının farklı kesimlerde nasıl karşılandığını gözler önüne serdi.

Güvenlik Önlemleri

Polis, protestonun düzenlendiği çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, olayların kontrol altında tutulmasını sağladı. Brüksel'deki bu protesto, Trump'a karşı uluslararası ölçekteki tepkilerin devam ettiğini gösteriyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel’de ABD Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasına karşı protesto düzenledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel’de ABD Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasına karşı protesto düzenledi.