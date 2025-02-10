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Bryan Adams'ın Avustralya Konseri, Kanalizasyon Tıkanıklığı Nedeniyle İptal Edildi

Bryan Adams'ın Avustralya konseri, kanalizasyon tıkanıklığı nedeniyle iptal edildi. İptal haberi hayranları öfkelendirdi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 13:08
Bryan Adams'ın Avustralya Konseri, Kanalizasyon Tıkanıklığı Nedeniyle İptal Edildi

Bryan Adams'ın Konseri İptal Edildi

Kanadalı ünlü şarkıcı ve söz yazarı Bryan Adams'ın, Avustralya'nın Perth kentinde düzenlenecek konseri, etkinlik alanı yakınındaki kanalisyona tıkanması sebebiyle iptal edildi.

Konserin İptal Gerekçesi

Avustralya Yayın Kuruluşu ABC'nin haberine göre, Batı Avustralya eyaletinde bulunan Perth Arena'da planlanan konser, kanalizasyon şebekesindeki yağ ve atıkların yol açtığı tıkanıklık nedeniyle sızıntı riski taşımaktaydı.

Yetkililerden Açıklama

Water Corporation kuruluşunun yöneticisi Pat Donovan, konser alanı yakınlarındaki tıkanıklığı açma çalışmalarının "en kötü yerde ve en kötü zamanda üst üste gelen faktörler" nedeniyle yarım kaldığını belirtti.

Hayranların Tepkisi

Tüm biletleri satılan konserin iptal haberi, planlanan başlangıç saatinden yaklaşık üç saat sonra duyuruldu. Bu durum, arenanın dışında bekleyen hayranları arasında öfkeye yol açtı.

İade Süreci

Etkinliği organize eden Frontier Touring firmasının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konserin ileri bir tarihte yeniden yapılamayacağı ve bilet ücretlerinin iade edileceği bildirildi.

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