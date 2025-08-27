DOLAR
41,04 0%
EURO
47,69 0,33%
ALTIN
4.470,42 0,06%
BITCOIN
4.593.781,36 -0,53%

BTK ile Türk Telekom Anlaşması: Sabit Hizmet İmtiyazı 2050'ye Uzatıldı

BTK ve Türk Telekom arasındaki anlaşma ile sabit hizmetler imtiyazı 2050'ye uzatıldı; yatırımların ülke ekonomisine 20 milyar dolar katkı sağlayacağı bildirildi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 18:56
BTK ile Türk Telekom Anlaşması: Sabit Hizmet İmtiyazı 2050'ye Uzatıldı

BTK ile Türk Telekom arasında imtiyaz 2050'ye uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Türk Telekom arasındaki anlaşma sonucu sabit hizmetler imtiyazının 2050 yılına kadar uzatıldığını yazılı açıklama ile duyurdu.

Anlaşmanın hedefleri ve ekonomik etkisi

Uraloğlu, yürütülen titiz çalışmaların ardından sonuçlanan anlaşma ile ilgili olarak, "Yapılan anlaşma, belirlenen imtiyaz süresi boyunca yapılacak olan sabit altyapı ve hizmet yatırımları ile birlikte ülke ekonomisine 20 milyar dolarlık doğrudan katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

İmtiyazın yenilenmesiyle Türkiye'nin dijital dönüşümünde yeni bir döneme girildiğini vurgulayan Uraloğlu, "Anlaşma kapsamında Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda kritik olan sabit altyapı yatırımlarının sürekli kılınmasını sağlayacak bir model oluşturuldu. İmtiyazın yenilenmesi hem Türkiye ekonomisine hem de ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna büyük katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Mülkiyet ve stratejik önem

Bakan Uraloğlu, Türk Telekom'un hisselerinin %25'inin Hazine ve Maliye Bakanlığına, %60'ının Türkiye Varlık Fonuna ait olduğunu anımsatarak, "Türk Telekom'un sabit iletişim altyapısı, aynı zamanda Türkiye'nin altyapısıdır. Bu nedenle Türk Telekom'un yaptığı her yatırım, doğrudan Türkiye'nin kazanımıdır." ifadeleriyle şirketin stratejik önemine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt
2
Elazığ Karakoçan'da Kiracı-Ev Sahibi Kavgası: Darp Anı Kamerada
3
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, DSÖ Türkiye Temsilcisi Atatrah'ı Kabul Etti
4
Rutte'den NATO Üyelerine Çağrı: Savunma Sanayisi Üretimini Yüksek Tutun
5
Mersin Tarsus'ta Berdan Barajı'nda Sudan Kurtarılan Çocuk 16 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
6
Beyoğlu'nda Seyyar Satıcının Müşteriye Aracıyla Çarpıp Kaçma Anı Kamerada
7
Şanlıurfa Haliliye'de İş Yerinde Yangın Hasara Yol Açtı

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi