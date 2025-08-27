BTK ile Türk Telekom Anlaşması: Sabit Hizmet İmtiyazı 2050'ye Uzatıldı

BTK ile Türk Telekom arasında imtiyaz 2050'ye uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Türk Telekom arasındaki anlaşma sonucu sabit hizmetler imtiyazının 2050 yılına kadar uzatıldığını yazılı açıklama ile duyurdu.

Anlaşmanın hedefleri ve ekonomik etkisi

Uraloğlu, yürütülen titiz çalışmaların ardından sonuçlanan anlaşma ile ilgili olarak, "Yapılan anlaşma, belirlenen imtiyaz süresi boyunca yapılacak olan sabit altyapı ve hizmet yatırımları ile birlikte ülke ekonomisine 20 milyar dolarlık doğrudan katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

İmtiyazın yenilenmesiyle Türkiye'nin dijital dönüşümünde yeni bir döneme girildiğini vurgulayan Uraloğlu, "Anlaşma kapsamında Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda kritik olan sabit altyapı yatırımlarının sürekli kılınmasını sağlayacak bir model oluşturuldu. İmtiyazın yenilenmesi hem Türkiye ekonomisine hem de ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna büyük katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Mülkiyet ve stratejik önem

Bakan Uraloğlu, Türk Telekom'un hisselerinin %25'inin Hazine ve Maliye Bakanlığına, %60'ının Türkiye Varlık Fonuna ait olduğunu anımsatarak, "Türk Telekom'un sabit iletişim altyapısı, aynı zamanda Türkiye'nin altyapısıdır. Bu nedenle Türk Telekom'un yaptığı her yatırım, doğrudan Türkiye'nin kazanımıdır." ifadeleriyle şirketin stratejik önemine dikkat çekti.