BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a Adli Kontrol Kararı

Hüseyin Baş’a Yurt Dışı Çıkış Yasağı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Cumhurbaşkanı'na hakaret” iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturma Süreci

Hüseyin Baş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 22 Aralık'ta düzenlenen partisinin bir toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle başlatılan soruşturma çerçevesinde bugün savcılıkta ifade verdi.

İfadesinin ardından, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bu adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.