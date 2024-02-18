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Bu detayı bilenler 1 yıl boşuna beklemiyor! Emekliliği 12 ay öne çeken gizli formül

Türkiye'de, ağır engelli çocuğa sahip olan kadınlar için özel bir emeklilik fırsatı geliyor! Artık emeklilik yaşını bir yıl öne çekmek mümkün olacak. Bu yeni düzenleme, 2000 sonrası doğan kadınların emeklilik süreçlerinde önemli bir adımı temsil ediyor. İşte tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 18.02.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 21:18
Bu detayı bilenler 1 yıl boşuna beklemiyor! Emekliliği 12 ay öne çeken gizli formül

Türkiye, kadın sigortalılar arasında ağır engelli çocuğu olanlara yönelik özel bir emeklilik kolaylığı sunuyor. Bu düzenleme, 1 Ekim 2008'den sonra iş hayatına adım atan ve ağır engelli bir çocuğa sahip olan kadınları kapsıyor.

Kadınlar, her 4 yılda bir primlerine 1 yıl eklenmesi ve emeklilik yaşından 1 yıl indirim gibi avantajlardan yararlanma imkanına sahipler. Özellikle, 1 Ekim 2008'den itibaren iş hayatına başlayan kadın sigortalılar, prim ödeme gün sayılarının dörtte birini, toplam primlerine ekleyerek emeklilik sürelerini kısaltabiliyorlar.

Başvuru süreci oldukça basit. SSK ve Bağ-Kur’lu kadınlar ile isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler, bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya merkez müdürlüklerine başvurarak işlemlerini gerçekleştirebilirler. Kamu görevlileri ise başvurularını çalıştıkları kamu kurumlarına yapıyorlar.

Kadın sigortalılar, erken emeklilik hakkından yararlanabilmek için başvurularını çalışmaları devam ederken veya emekli olacakları dönemde yapabiliyorlar. Ancak, sağlık kurulu raporu alındığı tarihte başvuru yapılması, olası sorunların önlenmesi adına önem arz etmekte.

Türkiye'de kadın sigortalılara sunulan bu özel emeklilik kolaylığı, ağır engelli çocuğa sahip olan annelerin hayatını bir nebze olsun kolaylaştırmayı hedefliyor. Kadınların iş gücüne katılımını teşvik ederken, ailelerine daha iyi bir gelecek sağlamayı amaçlıyor.

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