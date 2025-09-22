Bu Hafta Dünyada Kültür-Sanat Etkinlikleri: Fuarlar, Festivaller, Konserler

Bu Hafta Dünyada Kültür-Sanat Etkinlikleri

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta tiyatrodan konsere, film festivallerinden sanat fuarlarına uzanan yoğun bir kültür-sanat programı sanatseverlerle buluşuyor.

Sanat ve Fuarlar

British Art Fair, Gay Hutson tarafından 1988'de kurulan ve 20. ile 21. yüzyıl İngiliz sanatının önde gelen isimlerini temsil eden kapsamlı bir fuar olarak 25-28 Eylül tarihlerinde Londra'da gerçekleştirilecek.

ARTBO, Latin Amerika'nın en büyük sanat fuarlarından biri olarak galeriler, eserler, küratörler, koleksiyoncular, sanatçılar ve halkı bir araya getirmeyi amaçlıyor. Fuar bu hafta Bogoto'da sanatseverlere kapılarını açacak.

Film Festivalleri

Filmfest Hamburg, direktörlüğünü Albert Wiederspiel'in üstlendiği festival ile 25 Eylül'de Hamburg'da başlayacak ve 4 Ekim'e kadar sürecek.

Reykjavik International Film Festival (RIFF), genç yeteneklere odaklanan programıyla 25 Eylül'de Reykjavik'te sinemaseverlerle buluşuyor.

Zurich Film Festival (ZFF), dünyanın dört bir yanından yeni yönetmenleri desteklemeyi hedefleyen bir seçkiyle 25 Eylül'de Zürih'te izleyiciyle buluşacak. Festivalin direktörlüğünü Christian Jungen üstleniyor ve İsviçre, Almanya ile Avusturya olmak üzere üç yarışma bölümü bulunuyor.

New York Film Festival (NYFF), Lincoln Center Film tarafından hazırlanan ve ABD'nin en uzun soluklu prestijli festivallerinden biri olarak 26 Eylül'de başlıyor. Festival, yaklaşık 30 uzun metrajlı filme odaklanan ana listeyle birlikte deneysel sinema ve restorasyon bölümlerine de yer verecek ve 13 Ekim'e kadar devam edecek.

Konserler ve Gösteriler

Bryan Adams, bu takvimde yarın Prince George'da, 24 Eylül'de Kelowna'da ve 26 Eylül'de Calgary'de hayranlarıyla buluşacak.

Oasis, 27-28 Eylül tarihlerinde Wembley Stadyumu'nda performans sergileyecek.

Yalın, bu akşam Royal Albert Hall'de sahne alacak.

Drake, bugün ve yarın Hamburg'ta konser verecek.

Simply Red, yarın Belfast, 26 Eylül Leeds, 27 Eylül Manchester ve 28 Eylül Glasgow'da dinleyiciyle buluşacak.

OneRepublic, yarın Glasgow, 24 Eylül Manchester, 26 Eylül Londra ve 28 Eylül Amsterdam'da sahne alacak.

Riverdance gösterisi bugün New Wimbledon Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

ABD'de Vizyondaki Filmler

ABD sinemalarında bu hafta 6 film izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Leonardo DiCaprio, Regina Hall, Sean Penn, Alana Haim, Teyana Taylor ve Wood Harris'in yer aldığı One Battle After Another 26 Eylül'de beyaz perdede olacak. Paul Thomas Anderson'ın yazıp yönettiği film, Thomas Pynchon'ın 1990 tarihli Vineland romanından esinlenerek sinemaya uyarlandı.

Scarlett Johansson'ın yönettiği ve senaryosunu Tory Kamen'ın kaleme aldığı Eleanor the Great, başrollerinde June Squibb, Chiwetel Ejiofor ve Jessica Hecht'in bulunduğu yapım olarak listede yer alıyor.

Sean McNamara'nın yönettiği Bau: Artist At War ise Emile Hirsch, Tori Griffith, Josh Zuckerman, Inbar Lavi ve Adam Tsekhman'ın rol aldığı bir başka hafta vizyonu.

Ayrıca BFFs, Gabby's Dollhouse: The Movie ve The Strangers: Chapter 2 adlı filmler de ABD seyircisinin beğenisine sunulacak.