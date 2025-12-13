DOLAR
Yenipazar’da Çiftçilere Tarımsal Destekleme ve Hibe Eğitimi

Yenipazar'da Danişment Köyü'nde çiftçilere tarımsal destekleme ve hibe programları anlatıldı; başvuru süreçleri ve uygulamalı yönlendirmeler yapıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 09:59
Bilecik’in Yenipazar ilçesinde, Danişment Köyü’nde çiftçilere yönelik olarak tarımsal desteklemeler ve hibe programları hakkında kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantı, üreticilerin güncel desteklerden etkin şekilde yararlanmasını amaçladı.

Toplantıda ele alınan konular

Katılımcılara başvuru süreçleri, gerekli şartlar ve sağlanan avantajlar detaylı biçimde anlatıldı. Tarımsal teşviklerin hangi koşullarda verildiği, belgelerin hazırlanma süreçleri ve hak kazanma kriterleri üzerinde duruldu.

Uygulamalı yönlendirmeler ve üretici ilgisi

Toplantı sırasında çiftçilere, destekleme programlarından nasıl faydalanabileceklerine ilişkin uygulamalı yönlendirmeler de sağlandı. Bölgedeki üreticilerin programa olan ilgisinin yüksek olduğu ve toplantının bölge için önemli bir rehber niteliği taşıdığı vurgulandı.

Kaymakamın değerlendirmesi

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, toplantıya katkı sunan personele teşekkür ederek, üreticilerin bilinçli ve sürdürülebilir tarımsal faaliyetler yürütebilmesi için bu tür eğitimlerin önemine dikkat çekti. Kaymakam Uçar, "Üreticilerimizin bilinçli, güçlü ve sürdürülebilir tarımsal faaliyetler yürütmesine katkı sunan tüm personelimize teşekkür ederiz" dedi.

