Bilecik’te Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda Manevi Buluşma

İl Müftülüğü'nden manevi rehberlik ziyareti

Bilecik İl Müftülüğü tarafından yürütülen manevi rehberlik hizmetleri kapsamında Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bir buluşma gerçekleştirildi.

Buluşmaya katılan İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy, namaz öncesinde mahkûmlarla sohbet ederek dua etti ve daha sonra sabah namazını kıldırdı.

Program sonrası mahkûmlarla birebir görüşen Dr. Özsoy, sorularını yanıtlayarak onlara manevi rehberlik desteği sağladı.

Dr. Adem Özsoy programla ilgili, "Mahkûmlarımızla bir araya gelmek, onların manevi dünyalarına katkı sağlamak bizler için büyük bir sorumluluktur" dedi.

Etkinlik çorba ikramıyla sona erdi.

