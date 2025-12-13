Erzurum Valiliği'nden Şehitliklere 2025 Bakım ve Yenileme Hamlesi

Valilik çalışmaların detaylarını paylaştı

Erzurum Valiliği, 2025 yılında il merkezi ve ilçelerdeki şehitliklerde yürütülen bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı.

"Bu topraklarda güvenle, huzurla nefes alıyorsak, bunu kanlarını ve canlarını vatan uğruna feda eden Aziz Şehitlerimize borçluyuz. 2025 yılı boyunca ilimizdeki Şehitliklerde yapılan bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla; Horasan’dan Köprüköy’e, Kandilli’den Yanıkdere’ye kadar her bir Şehidimizin aziz hatırasına yakışır mekânlar yeniden ihya edildi. Her bir mezar taşı, her bir bayrak direği; kahramanlarımızın bu topraklara düşürdüğü kutlu imzaların sessiz bir nişanesidir. Onların emanetine sahip çıkmak, yalnızca bir görev değil, boynumuzun ve gönlümüzün borcudur. Ruhları şad, mekânları cennet olsun"

Vali Mustafa Çiftçi’nin talimatlarıyla 2025 yılı içerisinde, Yatırım, İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen çalışmalar şunlardır:

Dumlu Şehitliği’nin yapımı tamamlandı.

Horasan Şehitliği’nin yapımı tamamlandı.

Horasan Kurt İsmail Paşa Şehitliği’nin yapımı tamamlandı.

Horasan Gazi Ahmet Muhtar Paşa Şehitliği’nin yapımı tamamlandı.

Köprüköy Yapağılı Şehitliği’nin yapımı tamamlandı.

Kandilli Garnizon Şehitlik Anıtı’nın yapımı tamamlandı.

Yanıkdere Şehitliği kapsamlı bir şekilde onarıldı.

Nenehatun Şehitliği’nin onarımı tamamlandı.

Şehitlerimizin mezar yapımları gerçekleştirildi.

Şehitlerimizin mezarlarının porselen baskıları yenilendi.

Şehitlerimizin mezarları başındaki bayrak direkleri yenilendi.

Asri Mezarlık Polis Şehitliği’nde şehit mezarları ile zemin yapımları tamamlandı.

Aşkale’deki Ertuğrul Kırık Şehidimizin mezarı çitlerle çevrildi.

İl merkezi ve ilçelerde bulunan şehit mezarları ve şehitliklerin 2026 yılı bakım, onarım ve yapım projeleri hazırlandı.

Erzurum Valiliği, yıl içinde şehitliklerde yapılan çalışmaları gösteren bir video hazırladı ve sosyal medya hesaplarında paylaştı.

ERZURUM VALİLİĞİ 2025 YILINDA ŞEHİTLİKLERDE YAPILAN BAKIM, ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA YAPTI. (ARŞİV)