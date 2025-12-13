Bursa'da Boşanmayı Düğün Gibi Kutladı: Süslenen Otomobil Gülümsetti

Bursa'da Boşanmayı Düğün Gibi Kutladı

Osmangazi'de renkli görüntüler

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Ankara Yolu istikametinde seyir halinde olan bir kadın sürücünün süslediği otomobil, trafikte dikkat çekti.

Aracı düğün arabasını andırır şekilde süsleyen sürücünün, arka camına yazdırdığı "6 yılın sonunda para verip boşandım" notu, yoldaki diğer sürücüleri hem şaşırttı hem güldürdü.

Seyir halindeki aracı fark eden diğer sürücüler, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Kısa sürede sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından beğeni ve yorum aldı.

Boşanmasını esprili bir dille kutlayan sürücünün bu davranışı, trafikteki vatandaşlara tebessüm ettirdi.

